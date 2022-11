Coupe du monde de football – À l’approche du Mondial, la ruée sur les paris sportifs inquiète Les associations de prévention s’inquiètent de ce phénomène en pleine explosion. À Genève, une campagne de prévention est lancée.

Chloé Dethurens

L’explosion des paris sportifs, notamment en ligne, s’est produite à la suite de la pandémie de Covid-19. VQH

Le Mondial de football approche et, avec lui, l’envie irrépressible pour certains de parier sur les résultats des matches. Or, plusieurs associations de prévention s’inquiètent: le phénomène des paris sportifs, notamment en ligne, a explosé à Genève depuis la pandémie. Pour sensibiliser le public, et notamment les plus jeunes, une nouvelle campagne de prévention est lancée.