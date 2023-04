Ludique et troublant – À l’Arsenic, on joue à créer des œuvres d’art Delphine Abrecht met la vie en jeu dans «S’entretenir», performance à inventer à deux. Une première création réussie. Natacha Rossel

Un binôme accomplit un des protocoles de «S'entretenir». chloé cohen

Un coin-coin fabriqué délicatement dans un recoin du théâtre. Une conversation dans un bus choisi au hasard. Des récits partagés dans les effluves de rhum-coca. À l’Arsenic, jusqu’au 14 mai, Delphine Abrecht convie le public à «S’entretenir». À se rencontrer, nouer un lien et… jouer. Car nous sommes les actrices et acteurs de ce délire à deux, à la fois ludique et intense. Léger et troublant.