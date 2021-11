Théâtre dès 6 ans – À l’Arsenic, qui va à la chasse trouve sa place! Aurélien Patouillard entraîne le jeune public dans un «Farwest» où les cowboys apprennent à cohabiter avec l’Autre. Une fable philosophico-clownesque. Natacha Rossel

Fiamma Camesi, Cécile Druet et Marion Duval dans «Farwest», spectacle jeune public signé Aurélien Patouillard. Dorothée Thébert Filliger

Sans foi ni loi, le Far West? Et si les grandes plaines étaient des territoires métaphoriques, propices à une ouverture à l’Autre? Un espace où tout le monde, humains, animaux et créatures bizarroïdes, pourrait se nouer d’amitié.

Après le très réussi «Hulul», Aurélien Patouillard entraîne les jeunes spectatrices et spectateurs dans un conte initiatique ancré dans un «Farwest» mué en terre d’accueil, jusqu’à dimanche à l’Arsenic.

À relire: Théâtre La comédienne Marion Duval hulule à l’Arsenic Devant leur grotte bigarrée, deux cowgirls (Fiamma Camesi et Cécile Druet, formidable duo clownesque) nommées Jim et Jeff – ou Jeff et Jim, elles ne savent pas très bien – se chicanent à coups de gags et de grimaces. Tada!

Voilà que déboule leur amie (Marion Duval, délicieuse d’espièglerie), qui, surexcitée à l’idée de partir à la chasse, enfourche son cheval en forme de cagette. En chemin, notre héroïne rencontre un bison chamane qui la baptise Proportiono et lui parle de manière «très énigmatique»…

De retour de son périple, elle découvre qu’un étrange personnage à la tête de patate s’est assis sur son tabouret et l’a cassé. SON tabouret. Qui va à la chasse perd sa place! dit l’adage. Proportiono voit rouge mais finit par s’excuser. Son odyssée intérieure lui a appris qu’on peut partir à la chasse et retrouver sa place. Même si, entre-temps, un inconnu s’est invité chez nous.

Questions existentielles

La fable, librement inspirée du livre pour enfants de Kitty Crowther et Peter Elliott, déroule avec finesse les thèmes de la relation à l’altérité, le rapport à l’animal et les questions existentielles. C’est aussi une ode à l’art du récit, au partage des aventures et des émotions avec ses amis.

«Même si je ne sais pas bien raconter des histoires, je veux leur faire percevoir l’intensité de ce que j’ai traversé», chante Proportiono avec sa petite guitare.

Cocasse, touchant, ce numéro d’actrices savoureux – sans oublier Gabriel Arellano, parfait en homme-tubercule – prend des allures de comédie musicale, sur des notes composées par Louis Schild. On gardera leur chant en tête, comme un mantra soufflé par Proportiono: «Si tu te sens perdu, tu peux te rappeler de cette chanson: je ne connais rien de la vie, je ne connais que des bouts.»

