États-Unis – À Las Vegas, fini le Covid, on se dit oui à nouveau Affaiblie par la pandémie, la «capitale des mariages» renaît. Ben Affleck et Jennifer Lopez viennent de s’y passer la bague au doigt. Reportage. Alexis Buisson - Envoyé spécial à Las Vegas

Un mariage à Vegas sans Elvis ne serait pas un mariage. KEYSTONE/AP/JOHN LOCHER

C’est une journée comme les autres devant le bureau des mariages du comté de Clark, à Las Vegas. Des couples sortent sans discontinuer du bâtiment, sourires aux lèvres et licences de mariage à la main. Direction l’une des nombreuses «chapelles» du coin, où ils se diront oui pour la vie. Non loin, un sosie d’Elvis, la star locale qui participe à certaines cérémonies, déambule dans une chemise noire sous le soleil de plomb de juillet. Il passe devant une voiture décorée des mots «Just married» et de ballons roses.