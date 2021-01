Une année dense pour les secours – À Lausanne, 11’000 interventions d’urgence en 2020 Le Service de protection et de sauvetage n’a pas chômé en cette année de pandémie. Quant à la protection civile, elle a quadruplé son nombre de jours. Natacha Rossel

Les sapeurs-pompiers sont intervenus à 1790 reprises en 2020. EJ SPSL

L’année 2020 a été particulièrement intense pour le Service de protection et sauvetage de la Ville de Lausanne (SPSL). Au total, les sapeurs-pompiers, ambulanciers et le détachement poste médical avancé (DPMA) ont effectué 10’839 interventions.

En janvier, les équipes ont été largement sollicitées dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ 2020). Le Détachement poste médical avancé a en effet mis en place un dispositif médico-sanitaire sur le site de la Vaudoise Aréna, à Malley, et a appuyé le personnel médical ainsi que les cadres de conduites sur les sites alpins. Le DPMA a aussi assuré la coordination du service sanitaire sur l’ensemble des sites des JOJ.

En plein Covid-19…

Dès février, le Covid-19 a bien évidemment mobilisé les équipes du SPSL. «Plusieurs officiers du service, membres de l’état-major DIAM, cellule de crise de la ville, ont contribué à la gestion et à la coordination des mesures prises au profit de la population lausannoise et des employés de l’administration», indique la Ville de Lausanne dans son communiqué. Lors de la première vague, au printemps, le DPMA a mis sur pied une centrale de distribution des équipements de protection individuels, soit des millions de masques, blouses et gants de protection, et solutions hydroalcooliques.

La protection civile a quadruplé ses jours de service. Julie Masson

La protection civile a également été appelée en renfort lors de la crise sanitaire: le nombre de jours de service a quadruplé par rapport à 2019, atteignant 20’255 jours. La PC a réalisé plus de 200 missions auprès des hôpitaux, cliniques, EMS et au Centre funéraire de Montoie.

Interventions habituelles

Investi dans la gestion de la crise du Covid-19, le SPSL a aussi mené ses interventions habituelles. Les pompiers du SDIS Lausanne-Épalinges sont sortis à 1790 reprises, soit 9,1% de moins qu’en 2019. Une baisse qui s’explique par «la période de semi-confinement du printemps». Quant aux ambulanciers, ils ont effectué 9049 interventions, soit une augmentation de 1,9% par rapport à l’année précédente. «Les cas dits de «maladie» représentent 72,6% des interventions.» Le DPMA a lui aussi poursuivi ses activités de sauvetage habituelles, dont le soutien sanitaire opérationnel aux sapeurs-pompiers et la décontamination de personnes «dans les domaines atomique, biologique et chimique».