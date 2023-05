Beau succès pour le nouveau FdS – A Lausanne, 5000 personnes pour célébrer affects, genres et sexualités Le public a été au rendez-vous de la 11e édition de l’ex-Fête du Slip qui s’est tenue de jeudi à ce dimanche dans la capitale vaudoise.

Réalisée dans le cadre du Festival artistique des affects, des genres et des sexualités à Lausanne, la performance d’arts vivant LUCHA LUB a déchaîné les passions autour de sa piscine de lubrifiant, selon les responsables de la manifestation. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

La 11e édition du FdS, Festival artistique des affects, des genres et des sexualités (ex-Fête du Slip), à Lausanne a connu une bonne affluence. Quelque 5000 personnes ont accouru durant quatre jours, du 18 au 21 mai, pour découvrir 83 artistes issus de 25 pays.

«Les liens et les racines, thématique de l’année ont trouvé un écho direct dans le public nombreux, passionné, venu des quatre coins du monde», se réjouit dimanche soir le comité d’organisation dans un communiqué. Cette fréquentation est un signe de l’engouement pour des productions artistiques engagées, estiment les responsables dont la programmation mêle médiation, cinéma, musique, arts vivants et arts visuels.

Salles «pleines à craquer»

La FdS proposait cette année de «partir à la découverte de nouveaux lieux cachés de l’imagination érotico-sensible, de thématiques intimes et politiques et de rencontrer des artistes qui entremêlent leur(s) pratique(s) pour nous nourrir de ce que les arts, les corps et les relations ont à offrir de plus généreux».

Le festival s’est déroulé dans différents lieux au coeur de la capitale vaudoise. Les salles ont «bien souvent été pleines à craquer» et le «mélange s’est fait entre générations», relève encore le communiqué.

Nouveau nom

C’est la première édition que la FdS vit sous son nouveau nom de Festival artistique des affects, des genres et des sexualités, bien que les trois lettres de l’ancienne Fête du Slip sont restées. La nouvelle formule «replace l’amour et le lien au centre en valorisant une nouvelle arborescence, celle des affects», selon les responsables de la FdS.

Le festival attire généralement entre 3000 et 6000 spectateurs. Le budget de l’édition 2023 se monte à 220'000 francs.

ATS

