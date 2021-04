Témoignages d’étrangers lausannois – À Lausanne, il n’y a pas d’immigré type Le livre qui célèbre les 50 ans du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) laisse la part belle aux témoignages d’étrangers installés ici. En voici quatre. Cécile Collet

Abdallah Janir, réfugié syrien en apprentissage d’assistant dentaire. BLI/François Wavre | Lundi13

«Je pense souvent à ma vie d’avant, en Syrie. C’était une belle vie, mais maintenant tout est détruit.»

Abdallah Janir est arrivé il y a trois ans à Lausanne, grâce au programme de réinstallation du Secrétariat d’État aux migrations et au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. «Nous avons commencé par vivre dans un foyer pendant six mois, témoigne-t-il. Ce n’était pas idéal, mais nous avons été bien accueillis.» Le Syrien de 21 ans est en deuxième année d’apprentissage d’assistant dentaire, après une année passée à l’École de la transition. La première urgence en arrivant a été d’apprendre le français. Une langue qu’il maîtrise presque parfaitement aujourd’hui. «J’ai beaucoup travaillé. Et il me reste énormément de choses à apprendre. Sans maîtriser la langue, on ne peut rien faire.» Né à Homs, le jeune homme a quitté son pays à 13 ans sur fond de guerre civile. Sa famille s’installe d’abord au Liban, quand les frontières sont encore ouvertes. On est en 2012. Mais la guerre civile s’enlise et les réfugiés affluent (1,5 million en 2021, dont 90% vivent en dessous du seuil de pauvreté). L’adolescent doit travailler dans la construction pour soutenir sa famille. Après cinq ans, ils quittent le Liban pour la Suisse, où s’ouvre un nouvel avenir. En Suisse, les personnes ayant un statut de réfugié (permis B ou F) ont le droit d’être scolarisées et de travailler. Abdallah Janir a toujours rêvé d’être dentiste. Il choisit l’expérience de l’apprentissage plutôt que la maturité. «Après je pourrai intégrer l’université», dit-il. Parlant d’intégration, il dit n’avoir «jamais eu l’impression de subir de discrimination. Je me sens bien ici.» Si bien qu’il ne se voit pas retourner au pays. «Je pense souvent à ma vie d’avant, en Syrie. C’était une belle vie, mais maintenant tout est détruit.»