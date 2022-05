À Genève et Lausanne, le prix de la bière, plus chère qu’ailleurs en Suisse, va encore augmenter

Qu’on l’aime moussue, sans faux col, voire sans mousse, la bière qu’on préfère se tire fraîche ou d’une bouteille locale pleine de promesses. Cette boisson qui connaît un regain de consommation, boostée par la mode des bières artisanales (plus de mille brasseries en Suisse), est un classique au comptoir, à table et en terrasse. Au point que son prix est un des indicateurs des prix à la consommation.

Selon le relevé de prix effectué par le cabinet, Genève et Lausanne servent aujourd’hui les pintes les plus chères. Lausanne affiche le prix le plus élevé de Suisse à presque 8 fr. (7,96 fr.), suivie de près par Genève avec une pinte de bière à 7,72 francs. La Suisse alémanique arrive ensuite avec les villes de Bâle et Davos, en proposant cette année une pinte à 7,03 francs. A contrario, la pinte de bière peut coûter jusqu’à 3 fr. de moins dans ce même pays! En effet, quatre villes de Suisse alémanique, respectivement Olten, Langenthal, Coire et Arbon, affichent un prix de 4,93 fr., soit 1,6 fois moins cher qu’à Lausanne.