Festival bisannuel – À Lausanne, la musique suisse dans tous ses états Du 16 au 18 septembre, Label Suisse fait cohabiter les styles en espérant croiser les publics. Avec 69 concerts gratuits et 5 créations, il y a de quoi. Francois Barras

Parmi les formations confirmées à écouter entre Docks, Bleu Lézard, Montbenon, Datcha (etc.), Black Sea Dahu a imposé au monde, depuis Zurich, sa version de la folk gothique. Paul Märki

Le communiqué de presse a le verbe qui claque: «entrechoquer les scènes musicales suisses pour les faire déflagrer entre elles»! Carrément. Le festival bisannuel Label Suisse a comme des envies de grand coup de balai après son chapitre 2020, méritoire tentative de passer entre les gouttes du Covid qui l’obligea néanmoins à se présenter corseté dans une nasse de contraintes prophylactiques que chacun aimerait oublier.

Brasser large

Retour donc en liberté, du 16 au 18 septembre prochain. Soit un total de 69 concerts à suivre partout à Lausanne, avec comme épicentre le «Village Label Suisse», sur l’esplanade de Montbenon et sous la sacro-sainte bannière de l’inclusivité diversifiante, et réciproquement. Si la porosité entre les styles musicaux est devenue une affaire entendue grâce au grand brassage de la communication numérique, celle entre les publics reste à prouver: c’est l’une des gageures de Label Suisse que d’espérer faire se croiser les fans de rap et ceux de musique contemporaine, les amoureux de classique et les férus de jazz, les adeptes de Neue Volksmusik alémanique et ceux d’electro romande.

La nature gratuite du festival est un de ses premiers atouts. Lancé il y a 20 ans par la Radio romande, désormais largement soutenu par la Ville, la Loterie romande, la SUISA et le Canton (environ 1 million de subventions sur un budget de 1,4 million de francs), Label Suisse compte aussi sur la force de ses propositions originales pour attiser les curiosités. Sur ce registre, alors que la grille horaire des concerts est disponible sur le site du festival, on peut pointer la création du pianiste Colin Vallon en collaboration avec les hautes d’école de Lucerne et de Zurich, celle par les lauréats du Prix suisse de musique (qui sera remis vendredi 16 septembre dans le cadre du festival) honorant les 100 ans de la radio, également le projet collectif des Berceuses créé par huit musiciennes, d’Émilie Zoé à Sara Oswald, etc.

Label Suisse proposera encore des ateliers, des tables rondes et un grand marché des labels nationaux. Et, évidemment, des têtes d’affiche nationales ayant gagné le pari de l’international, parmi lesquelles Black Sea Dahu, Bastian Baker, Aliose, Danitsa, Hermanos Gutiérrez, Erik Truffaz, Sylvie Courvoisier…

