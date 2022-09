Création artistique en maturation – À Lausanne, l’art bourgeonne dans deux pépinières Le Lieu Commun et leLabô invitent les artistes à explorer un texte, une intuition. Le dessein? Laisser les idées infuser, sans visée de production. Natacha Rossel

Clara Delorme, l’une des initiatrices du Lieu Commun, et Marie Jeger, chorégraphe en résidence cet été. Florian Cella

Une cave pour élargir son horizon… En mai, le sous-sol d’un immeuble de l’avenue de Morges, à Lausanne, s’est mué en pépinière sous l’impulsion de trois créatrices et créateur au diapason, Clara Delorme, Claire Dessimoz et Louis Bonard. Depuis, le Lieu Commun bourdonne. Émergents et confirmés issus de tous les arts (visuels, vivants, musicaux) se côtoient dans cet espace dédié aux processus de recherche, sans visée de production. Dans la foulée, une seconde ruche lovée dans une maison du quartier sous-gare a été mise à disposition par le comédien Maxime Gorbatchevsky.