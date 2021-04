L’attribution des dicastères de la Municipalité est une affaire qui roule à Lausanne. Un mois après la fin du second tour, les sept élus ont voté la nouvelle répartition dans un bel élan unanime. Parler de nouveauté n’est cependant pas adéquat, puisque rien ne change ou presque. Chaque municipal déjà en place conserve ses services, tandis que les deux nouveaux arrivés, la socialiste Émilie Moeschler et le Vert Xavier Company reprennent les portefeuilles des deux édiles bientôt à la retraite, Oscar Tosato et Jean-Yves Pidoux.

Faire du neuf n’est pas toujours une obligation. D’autant qu’il y a cinq ans, un grand chambardement des directions a déjà eu lieu. Organisée de manière transversale, avec partage des dossiers et regards croisés sur les thématiques, la Municipalité a innové; au point, parfois, de bousculer l’administration ou de dérouter les interlocuteurs extérieurs. À l’aube de la période électorale, cet automne, l’opposition a d’ailleurs vertement critiqué le montage, estimant que les dicastères «ne sont pas des Lego».

«Il n’aurait pas été absurde que les Services industriels soient attribués aux socialistes.»

Mais en dehors de ces commentaires, nul fait n’est venu démontrer que le mode de gouvernance plus «participatif» de la Municipalité de Lausanne a dysfonctionné. On peut au contraire relever que l’entente du collège ne s’est jamais lézardée durant ces cinq dernières années, ce qui n’est pas rien.

Fallait-il pour autant garder le statu quo? Faisons un détour. En janvier, la Municipalité annonçait avec audace la fin prochaine des voitures thermiques à Lausanne. Son Plan climat volontaire passera aussi par des investissements lourds dans les Services industriels. À l’échelle d’une ville, ces services constituent un levier d’action extrêmement important pour la transition énergétique: chauffage à distance, solaire, hydraulique… Comme l’écrivait récemment le scientifique et conseiller communal socialiste Romain Felli, ils sont au cœur de la transition climatique.

À cet égard, il n’aurait pas été absurde que les SIL soient attribués aux socialistes, le parti le plus fort et le plus influent à Lausanne. Les courageuses déclarations de janvier auraient ainsi trouvé un premier écho.

