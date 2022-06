Le coup de fourchette – À Lausanne, le Japon et la Corée se sont alliés grâce au Daisuki Sandra Scalea a réalisé un vieux rêve en ouvrant le Daisuki à l’avenue de France. Elle y mêle les saveurs des deux pays depuis huit mois. La Rédaction

16 juin 2022 Lausanne. Le restaurant coréen Daisuki, dont Sandra Scalea est la patronne. PATRICK MARTIN/24HEURES



Sol rouge, parois blanches ou noires, chaises de bistrot, petites plantes et discrets collages numériques inspirés du Japon. «J’avais l’idée de l’hospitalité depuis très longtemps», raconte Sandra Scalea, la patronne. Elle passe de l’administration de restaurant à la communication culturelle, avant de se lancer, en octobre 2021: «J’avais besoin de plus de liberté et envie d’une dimension coréenne.» Enfant adoptée, elle fait ainsi ressurgir son pays d’origine en l’associant au Japon.