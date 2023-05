Promotion du circuit court – À Lausanne, Le Local pop-up est reparti pour un tour Malgré des chiffres un peu tièdes, l’expérience de l’épicerie éphémère, qui fonctionne avec un tournus de commerçants du coin, est prolongée par la Ville. Thibault Nieuwe Weme

Ce mois-ci, c’est au tour du boulanger Julien Sabron (Pain des Frouzes) de s’approprier les lieux. Le 3 juillet, ses viennoiseries seront remplacées par les glaces locales de la maison Veneta. ODILE MEYLAN

L’aventure se poursuit pour Le Local. Inauguré en octobre 2021, en pleine pandémie, le magasin éphémère, ou «pop-up» pour les plus modernes, est un projet mené par la Ville de Lausanne afin de «soutenir l’agriculture locale» et de «valoriser une alimentation durable et de qualité».