Lait équitable Faireswiss – A Lausanne, l’équitable se boit comme du petit-lait En 2020 et 2021, plus de 78'000 litres de lait équitable ont été commandés pour la restauration collective durable lausannoise.

Le lait équitable Faireswiss a été lancé fin 2019. . Keystone/LAURENT GILLIERON 1 / 1

Depuis 2020, la Ville de Lausanne s’est engagée à se fournir uniquement en lait équitable Faireswiss pour les 34 cuisines de sa restauration collective. En deux ans, ce sont plus de 78’000 litres de ce lait qui ont été commandés pour les crèches, l'accueil parascolaire, les réfectoires et les restaurants du personnel.

Il s'agit d'un «engagement politique fort et une action concrète qui démontre qu'il est possible d'atteindre un juste équilibre entre les attentes des consommateurs et les besoins du monde paysan», a indiqué mardi la Municipalité. Ce changement était «nécessaire et fondamental» pour l'avenir du monde agricole laitier en Suisse.

«Si nous sommes la première collectivité publique à avoir pris cette mesure, c’est non seulement pour montrer l’exemple, mais également pour soutenir le monde agricole de proximité face aux difficultés qu’il rencontre pour survivre», explique Natacha Litzistorf, municipale en charge de l’Environnement.

Projet de solidarité

Les 34 cuisines de restauration collective de la Ville servent environ 6700 repas par jour. L’initiative «Apems Bon goût» pour l’accueil parascolaire, totalisant approximativement 2500 petits-déjeuners et 4900 goûters par jour, a aussi bénéficié de la mise en œuvre du lait équitable.

Au total, en 2020 et 2021, ce sont ainsi plus de 78'000 litres de lait équitable commandés pour la restauration collective durable lausannoise, précise la Municipalité. Les 100'000 litres auraient aisément été atteints sans les fermetures de 2020 liées à la pandémie, selon elle.

Pour rappel, le lait équitable Faireswiss a été lancé fin 2019, afin de soutenir et maintenir la production laitière en Suisse, malmenée depuis de nombreuses années. Les prix du lait n’ont cessé de chuter ces dernières décennies. Conséquence, la Suisse a perdu plus de 50% de ses producteurs de lait en un peu plus de 20 ans. Faireswiss est un projet de solidarité qui rémunère équitablement les agriculteurs, soit 1 franc par litre de lait vendu.

