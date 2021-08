Hockey sur glace – «À Lausanne, les ambitions sont grandes!» Damien Riat, prêté par les Washington Capitals au LHC, se réjouit de cette nouvelle aventure. À Malley, l’ex-joueur des Aigles était désiré par le coach et le directeur sportif. Christian Maillard

Damien Riat se voit bien gagner le titre avec les Lions. DR

John Fust le sait mieux que personne qu’avec lui «ça fonctionne». Damien Riat, qui vient de débarquer au Lausanne HC, a comblé dans un premier temps son nouveau coach, qui le connaît bien pour l’avoir côtoyé en équipe nationale. «Il est capable de mettre une pression offensive tout en étant toujours au service du collectif et en travaillant dans les deux sens de la patinoire, a lâché le Canadien. dans le communiqué du club lausannois. Il entre donc parfaitement dans le système de jeu que nous voulons appliquer.» A Malley, on a accueilli l’ex-attaquant de Bienne et de Ge/Servette les bras ouverts. Le Genevois de 24 ans, qui a été prêté un an par les Washington Capitals, se réjouit de se retrouver dans la peau d’un Lion.

Damien Riat, qu’est-ce qui vous a séduit dans leur projet du Lausanne HC?

Petr Svoboda et John Fust ont manifesté très vite beaucoup d’intérêt pour moi. Si vous regardez les joueurs qu’ils ont à disposition et les ambitions affichées, c’est intéressant. Si la sauce prend, il y a de quoi faire quelque chose de très bien. C’est ce qui m’a motivé à aller au LHC où les infrastructures sont magnifiques. Un tel outil de travail pour un joueur, ça n’existe pas ailleurs en Suisse!

À part le coach que vous connaissiez déjà, vous avez retrouvé aussi d’anciens joueurs comme Guillaume Maillard, Tim Bozon, Jason Fuchs et d’autres coéquipiers de l’équipe nationale: à Malley, vous ne débarquez pas en terrain inconnu…

Non, entre Bienne, Genève et l’équipe de Suisse, je connais déjà pas mal de monde. Je suis impatient de retrouver la glace au plus vite et je me réjouis déjà beaucoup.

Quand?

Je l’ignore encore.

‹‹On m’a bien fait comprendre que je pouvais devenir une pièce maîtresse. C’est sûr que ça motive quand on vous dit ça.›› Damien Riat, Lausanne HC

Que vous a demandé John Fust: quel sera votre rôle?

Je vais avoir un rôle important dans l’équipe. S’il n’est pas encore très bien défini, il s’agira surtout de trouver au plus vite l’alchimie dans le groupe. Maintenant, on m’a bien fait comprendre que je pouvais devenir une pièce maîtresse. C’est sûr que ça motive quand on vous dit ça.

Cela signifie que vous avez mis entre parenthèses votre projet de NHL avec Washington?

Ce qu’on peut dire aujourd’hui c’est qu’il y a un accord entre Washington et Lausanne, mais qu’on n’en sait pas plus…

L’une des dernières fois que Damien Riat avait joué contre Lausanne HC, il avait marqué un penalty à Luca Boltshauser en Coupe de Suisse… ERIC LAFARGUE

À part celui de battre enfin une fois Ge/Servette à Malley, quel sera votre objectif cette saison?

(rires) D’aller gagner le titre avec le LHC même si c’est toujours délicat d’afficher des gros objectifs avant que la saison ne commence. Mais disons qu’à Lausanne, les ambitions sont grandes!

Vous qui avez effectué tous vos juniors à Genève, joué ensuite avec les Aigles et Bienne, quel va être votre sentiment de porter un Lion sur votre maillot?

Il est clair que je ne pensais pas que cela m’arriverait un jour. Comme quoi tout peut arriver!

Comme un mariage, prévu l’an prochain?

Oui, c’est juste. On s’est fiancé avec Eloïse cet été et on va en effet nous marier l’été prochain. C’est également pour moi une nouvelle aventure et un magnifique chapitre qui nous attend. C’est génial.

