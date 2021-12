Hockey sur glace – À Lausanne, l’heure n’est pas à la révolution Les Vaudois ont bouclé leur année 2021 sur une nouvelle défaite jeudi à Lugano. Bien que déçu, Petr Svoboda n’entend pas procéder à un changement d’entraîneur. Chris Geiger

Petr Svoboda est confiant que son équipe peut remonter la pente. VQH

Englué dans les profondeurs du classement de National League, en panne de confiance sur la glace, irritable en dehors: Lausanne présente tous les symptômes d’une équipe en crise. Incapables d’engranger le moindre point en trois sorties cette semaine, les hommes de John Fust sont désormais en grand danger en vue d’une qualification pour les pré-play-off.

Un comble au vu du (supposé) gros potentiel de l’effectif vaudois. La peu glorieuse neuvième place occupée par les Lions au classement – bien loin des ambitions affichées par les dirigeants lausannois durant l’intersaison – ne ravit guère Petr Svoboda.

«Je ne suis évidemment pas satisfait de notre début d’exercice, confirme le directeur des opérations hockey. Je souffre comme n’importe quelle autre personne, voire davantage. Mais je garde espoir qu’on finisse fort la saison.»

«C’est sûr qu’on devrait beaucoup mieux jouer» Petr Svoboda, directeur des opérations hockey au LHC

Avec dix rencontres au programme du LHC au mois de janvier, le Tchèque sera vite fixé. «J’estime qu’il reste assez de temps pour changer le cours des choses, mais j’ai peut-être tort. Il reste 20 matches à jouer jusqu’à la fin de la saison. Pour le moment, nous ne sommes pas consistants dans plusieurs domaines. Nous allons travailler là-dessus et les joueurs vont régler ces problèmes. C’est frustrant, mais on a va tout faire pour que ça fonctionne.»

Si Petr Svoboda est confiant, c’est parce qu’il estime que son équipe n’a pas encore montré son vrai visage. «Les joueurs ne performent pas comme ils le devraient depuis le début de l’exercice, regrette-t-il. Au vu des membres qui composent l’effectif, c’est sûr qu’on devrait beaucoup mieux jouer. La confiance n’est actuellement pas là. On est confiants qu’on va rejouer du bon hockey quand on aura retrouvé notre plein potentiel.»

Pour le moment, les chiffres sont implacables. Dixième attaque de la Ligue, quatrième défense la plus perméable du championnat et candidat au bonnet d’âne en situations spéciales, les Lions souffrent dans bien des secteurs. L’homme fort du LHC assure néanmoins qu’il ne s’agit pas d’un problème de construction d’équipe.

«John Fust a toujours ma confiance» Petr Svoboda, directeur des opérations hockey au LHC

«Je ne pense pas qu’elle manque de leadership, glisse-t-il. L’équipe a de la peine actuellement, mais il ne faut pas oublier qu’elle a eu de belles périodes par le passé. Avant la pause, on a notamment bien joué contre Berne et Zurich. Quant aux étrangers, ils ne jouent pas à leur vrai potentiel pour le moment. Si ce sont des erreurs de casting? Gernat était le meilleur défenseur de la Ligue tchèque la saison passée, alors que Sekac était performant en KHL. Je crois toujours en eux.»

Petr Svoboda se dit également certain que John Fust demeure l’homme de la situation. «Il a toujours ma confiance. Si on ne joue pas bien, ce n’est toutefois pas uniquement la responsabilité des joueurs, mais de tout l’encadrement. Je crois dans le coaching staff et j’espère que ce dernier va réussir à faire quelque chose de bien durant la pause de Noël. Mais je suis persuadé qu’on va réussir à s'en sortir.»

Les miracles de Noël sont donc plus que jamais attendus cette année du côté de la Vaudoise aréna. À voir dès le 2 janvier à Langnau si la magie a opéré.

