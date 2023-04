Les jeunes tenanciers de la Brasserie de Montelly, Timothée Ukaj, Marco Calì et Delil Ates ont trouvé plus qu’une arrière-base pour leur buvette veveysanne. La table du quartier a été retournée en pinte de ville à l’ancienne, bien servie par son cachet, un service dynamique et une cuisine qui s’appuie sur les références connues.

©Laurent de Senarclens/ 24Heures