Nouvelle indépendance - À Lausanne, Tinguely Voirie tague sa marque

Gregory Wyss, patron de l’entreprise Tinguely Service de Voirie SA, veut affirmer sa marque et son indépendance par une nouvelle identité visuelle, taguée par le graffeur Philippe Baro. 24heures/Odile Meylan

Le patron et nouveau propriétaire de Tinguely Service de Voirie SA, Gregory Wyss, par ailleurs syndic de Mex, voulait marquer le coup après la scission du groupe installé entre Écublens et Lausanne. Il a fait fort. Pour afficher la nouvelle indépendance et l’identité de sa société, il a engagé le graffeur Philippe Baro pour sprayer l’ensemble de son parc de véhicules!

Ceux déjà tagués, sur fond orange, ne passent pas inaperçus. Les chauffeurs, la plupart ravis, ont même droit à des dessins personnalisés. Si bien que le graffeur, mandaté, et sans se cacher, a réalisé pour l’un d’eux le coq de Barcelos, symbole de la ville au nord du Portugal, pendant que le véhicule de son compatriote arbore un dessin des White Angels, les ultras du club de foot de Guimarães.

Marquer le changement

«Je voulais garder le nom Tinguely car il y a un esprit de famille depuis longtemps, explique Gregory Wyss. Mais il fallait marquer le changement par cette nouvelle identité visuelle.»

Au 30 juin dernier, après une phase de transition entamée en 2018, il a repris l’entier du capital-actions de Tinguely Service de Voirie SA, basée à Lausanne, au chemin de la Colline, quasi au milieu de l’avenue de Provence.

Arrivé en automne 2017 de chez Retripa, où il était directeur financier, le nouveau patron a été rapidement entraîné dans le projet de succession par les deux associés alors à la tête du groupe.

Se développer encore

Les activités de Tinguely Transports SA (camions de chantier) et Tinguely Recyclage SA (récupération et recyclage de matériaux de chantier, béton et matériaux pierreux) – basées à Écublens sur le même site que le centre de tri des déchets – ont été regroupées et séparées de la nouvelle société lausannoise. Cette partie du groupe est dirigée par Michel Mamzer, qui est en phase d’acquérir l’ensemble des parts du capital.

Avec 37 collaborateurs, sur une septantaine avant la scission du groupe fondé en 1952 par André Tinguely, l’entreprise du patron-syndic est active dans quatre activités dans les services de voirie: les travaux d’assainissement de canalisations par curage et pompage (réseaux d’eau, séparateur à huile, à graisse, à hydrocarbures, fosses septiques); l’inspection des canalisations pour contrôler leur état au moyen de petits engins-robots équipés de caméras; le balayage avec de gros camions et des petites balayeuses; enfin, le déneigement des routes, en sous-traitance des services de l’État ou pour les privés, au moyen de 25 Land Rover équipés.

Une cinquantaine de véhicules

L’entreprise compte ainsi une cinquantaine de véhicules, dont huit camions-pompes, huit balayeuses de différentes tailles, quatre camions de déneigement. Une vingtaine est déjà passée sous la griffe du graffeur.

Tinguely Service de Voirie SA affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires de 7,5 millions de francs (l’ensemble du groupe en réalisait un peu plus du double). Elle compte poursuivre son développement, même si Gregory Wyss sait que le marché n’est pas très extensible car l’entreprise fait face à des poids lourds dans le curage-pompage et qu’une bonne partie de son activité est réalisée en complément des services publics.

