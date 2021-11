Dans ma rue – Street food d’ici – À L’Autentica, l’Italie du Sud à l’emporter Sous le Grand-Pont, à Lausanne, se cachent mille saveurs venues du Mezzogiorno. Chloé Din

Pizzas, salades, lasagnes et arancini colorent le comptoir de L’Autentica. DR

Où: L’Autentica Traiteur, ruelle du Grand-Pont 6, 1003 Lausanne, 079 234 52 50, www.lautentica.ch

La vitrine s’ouvre sur les escaliers de la ruelle du Grand-Pont, au cœur de Lausanne. DR

Quoi: C’est une petite enseigne bien cachée dans une volée d’escaliers à l’ombre du Grand-Pont. À Lausanne, la cuisine du sud de l’Italie déploie toutes ses saveurs à L’Autentica, entre lasagnes, parmigiana, calzone et pasta aux différentes sauces. Les gourmands les plus perspicaces y reconnaîtront peut-être la marque du restaurant Magna Grecia, à Renens, qui n’est autre que son grand frère. Lancée en 2018 par les mêmes patrons, L’Autentica propose tous ses plats, végétariens ou non, en mode «fait maison», tout comme ses boissons (des thés froids aux différents parfums) et ses douceurs. On y trouve également en rayon des produits venus tout droit d’Italie, de la confiture d’oranges au pesto en passant par les pâtes.

Quand: Lundi de 11 h à 14 h. Du mardi au samedi de 11 h à 19 h. Fermé le dimanche.

Les lasagnes à l’aubergine. DR

Combien: le plat de lasagnes aux aubergines est à 14 fr. et plusieurs préparations sont vendues au poids (la salade de poulpe et pommes de terre à 4.50 fr. les 100 gr.). Une formule du midi inclut un plat de pâtes, une boisson maison et un dessert ou une salade à 16 fr.

On vous recommande: les lasagnes à l’aubergine, les cannolis de Sicile, au citron ou aux noisettes, et les sfogliatelle.

Le geste écolo: l’enseigne offre 10% de rabais aux clients qui viennent avec leur propre récipient, et n’utilise que des emballages biodégradables.

En rayons, plusieurs produits d’épicerie, dont des confitures d’agrumes faites maison. DR

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.