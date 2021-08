Série d’été «À Vaud l’eau» – À Lauterbrunnen, l’eau tombe même par beau temps

La vallée bernoise regorge de cascades, dont celle du Staubbach qui a inspiré Goethe, et les vrombissantes Trümmelbachfälle. Visite rafraîchissante. Caroline Rieder

La chute du Staubbach est la troisième plus haute de Suisse. Elle tire son nom de son côté vaporeux, «Staub» signifiant poussière en allemand. FLORIAN CELLA

On l’appelle «la vallée aux 72 cascades». Dans cette large allée alpine dominée par le Breithorn et le Grosshorn, une vallée glaciaire typique qui attire les géographes du monde entier, l’eau s’élance à de multiples endroits du haut d’abruptes parois rocheuses. Il ne faut qu’un instant pour accrocher une cascade du regard. Celle du Staubbach, troisième plus haute chute libre de Suisse avec ses 297 mètres, se dévoile d’ailleurs dès la sortie de la gare de Lauterbrunnen. Avec encore plus de panache que de coutume.

Lire aussi: Huit chutes d’eau qui valent le détour

En guise de consolation face à la météo maussade de fin juin et début juillet, les cascades, gonflées à bloc, paradaient en nombre après les pluies. «Septante-deux, c’est en comptant même les plus petites, comme la ligne d’argent qu’on voit en ce moment», se réjouit Joseph Guntern, pointant un long filet d’eau qui brille comme du métal sous le soleil.

Joseph Guntern est né à Lauterbrunnen. Aujourd’hui retraité, ce passionné des légendes de sa région officie comme guide pour les francophones. FLORIAN CELLA

On suit cet enfant de la région au pied de la chute du Staubbach, à 10 minutes à pied de l’arrêt du train. Cet ancien diplomate à la retraite officie régulièrement comme guide pour les francophones, et est chargé par l’Office du tourisme d’une recherche sur l’histoire locale et la mythologie. «On appelle cette cascade Staubbach car sous l’effet du vent, ses gouttes d’eau s’évaporent comme de la poussière. Certains jours, l’eau donne l’impression de remonter.» Et à Lauterbrunnen, il pleut parfois quand bien même le soleil brille: «Il arrive que les courants amènent de l’eau jusqu’à la gare», détaille le guide.

La force tranquille

La chute du Staubbach est l’emblème de Lauterbrunnen. Moins haute que celle de Mürrenbach, elle est plus spectaculaire. FLORIAN CELLA

Rien de tel le jour de notre visite, mais il suffit de suivre le chemin le long de la roche qui conduit derrière la cascade pour prendre une mini-douche. Une halte au frais bienvenue en ce vrai jour d’été. De là, on appréhende la vigueur de la cascade qui, lorsqu’on la contemple d’en bas, semble dégringoler avec nonchalance.

Prisée dès les débuts du tourisme Afficher plus Depuis les débuts du tourisme alpin, Lauterbrunnen est une destination phare des voyageurs, et la chute du Staubbach «peut-être la curiosité la plus vantée des Alpes suisses», écrit Daniel Maggetti dans «Lignes de crêtes. Promenades littéraires en montagne». Le philosophe Hegel, alors précepteur à Berne, y est venu à pied en trois heures depuis Interlaken en 1796. Il repart encore plus impressionné par la hauteur du rocher que par la cascade elle-même. Les mots de l’écrivain Genevois Rodolphe Töpffer sur sa visite en 1835 témoignent à la fois de la célébrité de la cascade et du caractère extraordinaire du paysage: «C’est la vallée qui est admirable, mais il est admis que c’est le Staubbach qu’on vient voir.» Une région qui se vante d’avoir inspiré Tolkien pour les paysages que traverse son «Hobbit» en route pour la Montagne solitaire, comme il en témoigne dans une lettre adressée à son fils Michaël dans les années 60.

Mesurée pour la première fois en «pieds bernois» en 1799 avec un fil, la chute avait déjà attiré l’attention. Vingt ans plus tôt, Goethe avait composé à ses pieds son poème «Le chant des esprits au-dessus des eaux», rendant la cascade célèbre. Tout près, on peut d’ailleurs voir la maison où il a séjourné. Dans ses vers, il compare l’âme humaine à une eau venue du ciel et qui y retourne, en un cycle éternel.

Les légendes locales lient d’ailleurs le salut de l’âme et l’eau: «On raconte qu’une femme blanche apparaît de temps en temps vers les chutes d’eau. C’est une âme en pénitence qui demande à être sauvée. Elle peut rendre riche la personne qui y parvient, mais pour cela il faut être né à certaines dates précises, comme Noël ou le carême», détaille Joseph Guntern.

«On raconte qu’une femme blanche apparaît de temps en temps vers les chutes, et apporterait la richesse à la personne qui la sauvera.» Joseph Guntern, guide à Lauterbrunnen

Le haut rideau

L’un des lieux de prédilection pour ses apparitions serait la cascade de Mürrenbach, au fond de la vallée. Avec ses 417 mètres de haut, c’est la plus grande chute libre de Suisse, c’est donc elle qui aurait dû attirer l’attention des touristes. Pourtant, l’inclinaison de l’eau, qui la plaque contre la roche, la rend moins spectaculaire que celle de Staubbach. Même si elle a aussi sa petite originalité: certains jours en hiver, lorsque l’eau se dégèle sous l’effet du foehn, elle donne l’impression d’un rideau. «Et on dit que c’est de derrière ce rideau que surgit la dame blanche.»

Autre jolie histoire qui touche directement Joseph Guntern: dans la propriété de sa cousine jaillit de la montagne une eau que l’on dit venir du Valais. «On raconte qu’un jeune homme monté sur un alpage n’y a pas trouvé son amoureuse et a jeté son bouquet de roses depuis un petit lac. Le bouquet serait ressorti ici. Ayant appris la chose, le garçon est venu à Lauterbrunnen et y a trouvé sa bien-aimée…» Ce qui fait sourire le guide, c’est que son grand-père, aussi Valaisan, semble avoir suivi la même trajectoire: il a épousé une fille de Lauterbrunnen.

Le bruit et la fureur

Au cœur de la montagne, à Trümmelbach, l’eau venant des glaciers creuse la roche avec force. FLORIAN CELLA

À côté de ces élégantes guirlandes, la vallée abrite aussi les plus grandes chutes souterraines d’Europe. Tandis que la cascade du Staubbach est alimentée par 7 rivières et par la neige, les dix chutes de Trümmelbach viennent de la trinité glaciaire Eiger, Monch et Jungfrau. L’accès à ces eaux longtemps demeurées invisibles a été aménagé pour la première fois en 1877. Elles se trouvent aujourd’hui encore sur un territoire privé, dont l’entrée est payante.

On accède aux chutes de Trümmelbach par un ascenseur qui grimpe dans la montagne. FLORIAN CELLA

À l’aide d’un ascenseur, on accède au cœur de la montagne pour admirer au plus près le pouvoir d’érosion de l’eau. Mince filet en hiver, elle grossit d’avril à juin, et surtout de juin à septembre, avec un débit pouvant atteindre 20’000 litres par seconde. L’endroit tire d’ailleurs son nom du grondement produit, Trümmel venant de «Trommel», le roulement du tambour.

Aux Trümmelbachfälle, dix chutes coulent des glaciers sur 140 mètres. Le parcours descend de l’intérieur de la montagne à une partie à ciel ouvert. FLORIAN CELLA

La force de ces eaux chargées de sédiments a creusé la roche à la fin de la dernière période glaciaire. Une puissance qui hypnotise et rend humble, et où s’invite la poésie lorsque jaillit un arc-en-ciel, dans la partie inférieure du parcours, qui se présente par endroits à ciel ouvert.

Château d’eau de la Suisse Afficher plus L’Oberland bernois regorge de cascades. Pourquoi y a-t-il abondance en particulier à Lauterbrunnen? D’abord grâce à la situation de la région dans les «nappes helvétiques», ces montagnes formées d’un empilement de couches de roches sédimentaires dont les plus résistantes à l’érosion ont tendance à se découper en parois rocheuses verticales. «Deux tiers des cascades en Suisse se trouvent dans les nappes helvétiques, dont une grande partie dans les cantons de Berne, Saint-Gall, Glaris et Uri», indiquent Jonathan Bussard et Emmanuel Reynard, de l’Institut de géographie et durabilité de l’UNIL, dans «Lignes de crêtes. Promenades littéraires en montagne». Mais dans la vallée de Lauterbrunnen, c’est aussi grâce au glacier qui a creusé cette vallée typique en «U». De plus petits glaciers et rivières ont créé des vallées latérales suspendues très haut dans les bords de la vallée principale, d’où tombent les chutes d’eau.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.