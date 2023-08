À l’autre bout de la Suisse – Allegra! En Engadine le soleil vient avec le premier salut Si Scuol et ses sources concentrent beaucoup d’attention, en prenant un peu de hauteur, on visite les villages de Sent, Guarda ou encore d’Ardez dans une bonne humeur communicative. Florence Millioud textes Jean-Paul Guinnard photos

1 / 5 Dans les villages de la Basse-Engadine, ici à Sent, les signes de convivialité sont partout, comme sur ces bancs qui flanquent chaque maison. Jean-Paul Guinnard

Au jeu du clocher le plus altier de la Basse-Engadine, Sent sort largement vainqueur! Avec un certain sens de l’audace, le village ayant su profiter du concours d’architecture lancé par Klosters avec des moyens qu’il n’avait pas. «On s’est adressé à l’architecte sorti numéro deux et tout le monde était gagnant: lui pouvait réaliser son projet et nous, on avait un nouveau clocher pour remplacer l’ancien de San Lurench qui avait un peu tendance à se prendre pour la tour de Pise. Et la construction s’est poursuivie tant que nous avions des matériaux, voilà pourquoi il est si haut, culminant à 60 mètres. Voire plus!» s’amuse Gisep Stricker, un guide (en allemand) à ne pas manquer pour qui veut vivre de l’intérieur l’histoire de ce bourg marquée par l’immigration et de tragiques incendies.

De Sent, habitant Sent, ne lui demandez pas de dire qu’il est de Scuol (fusion oblige avec la station et capitale de la vallée), il n’y tient pas. Sa moue confirme! Son ascendance aussi. La maison où il est né existe toujours sur les hauts de ce village qui étend ses ruelles dans une géométrie gentiment tentaculaire. Tout comme ces boîtes vitrées accrochées à certaines façades et renfermant une corne à utiliser en cas d’incendie. Ou ces serrures, insérées dans le mur, plus mystérieuses encore. «Mon père est l’un des derniers à les avoir utilisées jusque dans les années 80, confie Gisep Stricker. Il était veilleur de nuit, chargé des tournées de surveillance et signalait son passage en ouvrant la serrure.»

L’artiste Not Vital, originaire de Sent, y possède toujours une maison… à ne pas manquer. Jean-Paul Guinnard

C’est que… les incendies ont frappé à plusieurs reprises! Meurtriers. Ravageurs. Ici, une lampe à huile qui a échappé à la surveillance de la maîtresse de maison. Là, une femme qui aurait perdu la raison. Ou encore, le premier fer à repasser électrique du village: à défaut d’enquête comme aujourd’hui, les causes réelles d’un départ de feu se dissimulent derrière des rumeurs. Rimant peut-être avec rancœur!

Mais à chacun des trois grands incendies qui ont marqué le village, le scénario de la reconstruction est identique: de l’espace est laissé entre chaque nouvelle demeure. Et pour certaines, tenus par la hâte de la reconstruction, les propriétaires n’ont pas eu le temps de commander l’habillage des façades avec des graffitis, ces peintures ornementales dont l’art est né au milieu du XVIIe siècle.

Jusqu’à dix auberges!

Cette fois, au jeu des plus beaux, si Ardez fait valoir un patrimoine aussi historique qu’escarpé mais qui vaut le détour, c’est Guarda qui gagne! À une petite heure de distance en transports publics (le réseau bus & train est non seulement performant mais aussi gratuit dès une nuitée dans la région), le village aux ruelles pavées laisse presque penser que ses habitations se mesurent dans un concours de beauté. D’ailleurs… on le traverse dans un seul et même «wouah!» Que… Peter Langenegger – guide lui aussi – densifie volontiers avec des faits.

À Guarda, les maisons sont parmi les plus belles de la vallée. Jean-Paul Guinnard

«Ursli est partout depuis que le tournage du film de Xavier Koller, «Une cloche pour Ursli», a eu lieu à Guarda, là où l’auteure du roman éponyme, Selina Chönz, avait imaginé l’histoire de ce jeune chevrier. Mais l’origine du village – où vivent encore quelque 200 personnes – remonte à l’âge de bronze. Il a ensuite été sur la route commerciale Milan-Innsbruck et a compté jusqu’à dix auberges avant que cette traversée ne soit déviée sur la vallée. Guarda a aussi fait office de pionner en découvrant les propriétés curatives de ses sources après les avoir fait analyser en 1850. Avant Scuol.»

Ardez, un village qui grimpe. Jean-Paul Guinnard

On dirait bien qu’il y a une forme de compétition dans l’air! Mais s’il y a un mot qui met tous les villages de la vallée d’accord, c’est «allegra», le salut local en romanche et pour 0,5% de la population suisse selon les statistiques de 2019. «On dit aussi parfois que c’est le latin des ruelles», précise tout sourire Peter Langenegger. À la fois vif et un peu siestard dans sa prononciation, incitant à la joie depuis ses origines étymologiques, cet «allegra» résonne pour de vrai. À chaque rencontre. Comme un dynamiseur.

La peur du vide

Les villages de la vallée ont d’autres incontournables comme points communs. Cette odeur de bois d’arolle à la fraîcheur persistante, ces bancs en pierre ou en bois postés devant chaque maison comme un appel à la causette et à l’observation de la vie qui passe. «Ils datent de l’époque où il n’y avait pas la télévision», soupire Gispe Stricker.

Dans ce village, dans ces villages qui ont vu les leurs partir au XIXe siècle et notamment en Italie, comme pâtissiers ou boulangers, mais revenir une fois fortune faite pour y construire des palazzi, les habitants partagent aussi une crainte… Ils se dépeuplent. Acquises et rénovées pour des millions de francs, les belles demeures n’ouvrent leurs fenêtres que quelques semaines par an. Et pourtant la vie y est belle: rencontre avec trois fous de leur village.

À Sent, Daniela Risch-Erni lève tous les interdits sucrés

1 / 3 Dans sa «Tuortaria», Daniela Risch-Erni représente la cinquième génération de boulangers-pâtissiers. Jean-Paul Guinnard

Dans la famille de Daniela Risch-Erni, cela fait 150 ans que l’on «cuit». De la boulangerie. De la pâtisserie. Un bail… auquel celle qui a fait du rire une réponse à toute épreuve n’aurait jamais imaginé ajouter ses propres années dans le métier. Et pourtant, à raison de trois à quatre jours hebdomadaires de fabrication d’environ 150 douceurs (gâteau des Grisons et tourte de Linz), «le virus» l’a rattrapée à un rythme pour le moins élevé. Contrastant singulièrement avec celui du chat qui, resté à l’extérieur, observe: un sacré boulot pour un félin, même en veille passive! Parce que la «Tuortaria Daniela» attire le monde et… pas uniquement avec l’odeur de goûter de chez grand-maman que sa production diffuse avec générosité loin aux alentours.

«Lorsque j’ai reçu la commande par mail d’Ignazio Cassis, je n’y ai pas tout de suite cru.» Daniela Risch-Erni, pâtissière

Il y a les habitués comme les nouveaux convaincus (elle a trouvé la recette végane qui ressemble en toutes saveurs à l’originale), les touristes de passage qui se démènent pour faire venir ses produits dans un point de vente proche de leur domicile et même un conseiller fédéral. «Lorsque j’ai reçu la commande par mail d’Ignazio Cassis qui voulait offrir l’une de mes tourtes au président italien en voyage officiel en Suisse, je n’y ai pas tout de suite cru», rigole Daniela Risch-Erni, tout en positionnant dans le moule la pâte qui a reposé. Le mélange spécial caramélisé vient s’y lover, la décoration finale peut être personnalisée: Daniela Risch-Erni aime par-dessus tout innover dans la tradition.

Dormir: L’Aldier et ses Giacometti L’Hôtel-Pension Aldier, au cœur du village, juste à quelques pas de la place principale de Sent dans la commune de Scuol. Jean-Paul Guinnard Dans ce village où chaque demeure se distingue dans un style bien à elle, l’Hôtel Pension Aldier (1865), relooké (2012) par l’architecte Duri Vital, ajoute une touche de charme et d’élégance. Toujours en mains familiales, dans les faits et dans l’esprit d’un accueil personnalisé à la fois décontracté et diligent, l’établissement offre une oasis de calme loin de l’agitation plus populaire de Scuol (mais pas trop loin grâce au service de bus postaux gratuit dès une nuitée). Si le jardin est une première invitation à se relaxer (y compris pendant les repas fraîcheur goût du jour), la vue sur les montagnes depuis des chambres spacieuses (entre 145 et 194 fr., prix été/hiver 2023) en est une autre. Invitations auxquelles s’ajoutent celles d’autres espaces communs comme la riche bibliothèque-salon, une grande terrasse-balcon et – particularité rare dans un hôtel, un peu moins en Engadine – un musée. L’hôtel devant son nom à une passion pour les arts de son fondateur Carlos Gross, et pour Giacometti depuis son adolescence. Il a imaginé cette contraction d’ ALberto, DIego (Giacometti) et ERnesto (Scheidegger). La collection compte plusieurs centaines de pièces, œuvres graphiques, bronzes, plâtres, livres d’artiste, pierres lithographiques, photographies. Et si certaines essaiment la beauté dans les étages, les autres sont réunies au sous-sol dans le musée, avec notamment de rares lithographies, gravures et tirages inédits de Giacometti.



À Ardez, Laura Bott passe son temps dehors

Artiste et amoureuse de la nature, Laura Bott cultive plusieurs jardins dans le village d’Ardez. Jean-Paul Guinnard

Même sans rendez-vous, il y a de très fortes chances de croiser Laura Bott dans l’un des multiples jardins d’Ardez, village d’à peine 400 âmes et dont les ruelles pentues remplacent facilement le minutage recommandé d’exercice cardio par semaine. Originaire d’une vallée du canton des Grisons encore plus sauvage, arrivée dans celle-ci, avec son fils, et après avoir terminé les beaux-arts en Autriche voisine, elle aime aussi avoir les mains dans la terre. Par préoccupation écologique, par souci du paysage et pour pouvoir s’offrir dans l’assiette – ainsi qu’à ses clients hôteliers, restaurateurs, privés – une chaîne de production la plus courte possible… Que ce soit des légumes ou des fleurs.

Ici, le village d’Ardez collé serré cache bien son jeu et ses nombreux jardins. Jean-Paul Guinnard

On sent une prédilection de l’artiste pour ces dernières, offrant mille et une variations de bouquets! Ainsi, chacun de ses jardins compte un carré floral. Créatrice, Laura Bott en fait aussi des sirops, dont celui à la rose. «Comme l’eau de rose existait déjà, j’ai essayé.» Crapahutant en haut, en bas, du village – l’un des rares à être resté intact depuis des lustres parce qu’épargné par les incendies – la jeune femme cultive les jardins des autres. Un propriétaire qui n’est pas là. Un autre qui ne souhaite pas s’en occuper. Mais c’est aussi l’identité des lieux au plus près de la nature, et du respect de ses droits, que Laura Bott soigne dans «ses» jardins. Elle en fait des toiles aux couleurs vives, libres. Presque sauvages.

Thomas Lampert, l’homme de fer de Guarda

La Fuschina da Guarda menée par Thomas Lampert produit aussi bien des objets d’art que du matériel de construction. Jean-Paul Guinnard

Après Ursli, le héros de la littérature enfantine le plus célèbre après Heidi qui a son musée à Guarda, le village compte une autre personnalité! Ce pourrait être un conseiller fédéral dans sa résidence secondaire – il y en a effectivement un, il paraît qu’ils sont nombreux dans les environs – mais c’est plutôt dans le bruit assourdissant du métal frappé et dans la chaude atmosphère si particulière, presque bestiale et à la fois si rituelle, d’une forge en pleine action qu’il faut aller le débusquer. Dans le rôle du coutelier ce jour-là, Thomas Lampert a le sourire aussi sûr que le geste. Si précis dans une puissance prête à faire sursauter toute âme qui vive. Il y a aussi beaucoup de fierté dans la démonstration d’un savoir-faire de la vallée.

1 / 2 Le travail sur un couteau. Jean-Paul Guinnard

À l’origine, la Fuschina da Guarda ajoutait son nom romain au pittoresque du village mais depuis quelques années, si l’ancienne forge existe toujours, son antenne la plus performante est désormais dans la vallée avec Thomas Lampert aux commandes d’une petite entreprise d’art et de construction. L’ingénieur diplômé a racheté l’ancienne forge en 2002, et entre 2018 et 2021, il a réalisé ce qui est aujourd’hui une entreprise fière de montrer son savoir-faire. Dans une exposition des réalisations de la forge. Et… grâce à un promontoire vitré au-dessus de l’atelier qui permet de voir les forgerons à l’œuvre. L’art de faire – et notamment des couteaux de cuisine – est aussi l’art de montrer et de partager à la Fuschina da Guarda.

