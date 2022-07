Un festival au village – À l’autre bout du canton, Trey a aussi son festival de l’été Alors que Paléo bat son plein à Nyon, le Treystival s’apprête à vivre sa 5e édition samedi. Sébastien Galliker

Devant la grange faisant office de cantine, Alain Rapin, Steve Vonlanthen, Christian Estoppey, Sandrine et Didier Rapin peaufinent les détails de la 5 e édition du Treystival. Chantal Dervey

Une scène posée à même un champ voisin de Trey, une tonnelle installée sur une pelouse et une grange faisant office de cantine. Alors que le Paléo de Nyon fête de nouvelles infrastructures telles que les scènes Vega et Belleville, le Treystival fait dans la sobriété campagnarde.

Qu’à cela ne tienne, à l’autre bout du canton, le rendez-vous musical de la Broye vaudoise s’apprête à vivre sa 5e édition, ce samedi 23 juillet. À l’affiche, des groupes romands et de préférence régionaux pour une manifestation dont l’objectif est d’offrir une animation sympa et gratuite en été pour le village de 300 âmes et les amis des organisateurs.

«Tout le monde prête du matériel, met du terrain à disposition pour le parking ou prépare l’album photos.» Didier Rapin, organisateur du Treystival

«Dans les années 90, mes parents avaient organisé, trois ans de suite, un petit open air dans leur jardin avec un orchestre par soir pour les voisins et les amis. Ma maman souhaitait relancer une telle animation et on a mêlé ça avec mon anniversaire en 2016», se souvient Steve Vonlanthen, membre de l’équipe d’organisation. Après le concert d’Olivier Singy et ses reprises de Johnny Hallyday, plusieurs amis donnent un coup de main à Steve pour les rangements.

Toilettes de Corbeyrier

Chacun propose de relancer une telle soirée l’année suivante. Du jardin des Vonlanthen à Granges-sous-Trey, le rendez-vous déménage à Trey et une association voit le jour. Si sono et light show sont désormais assurés par des professionnels du métier, une remorque de camion faisait office de scène aux débuts. «Pour cette première au village, on avait misé une ancienne roulotte de toilettes sur Ricardo. Elle avait servi dans un ancien festival country à Corbeyrier. Son rapatriement a été une véritable aventure», sourit Christian Estoppey, membre de l’organisation.

Organisé sur inscription pour limiter les frais de sécurité et réunissant des foodtrucks pour la nourriture, le Treystival est devenu une véritable fête du village au fil des ans. «Tout le monde prête du matériel, met du terrain à disposition pour le parking ou prépare l’album photos», se réjouit Didier Rapin. Près de 600 mélomanes se sont déjà inscrits pour l’édition 2022. Ils étaient au moins 800 lors de la dernière édition en 2019, sur un site qui peut en accueillir un millier.

«Si on entend un groupe sympa, on prend leur carte de visite et on essaie de les contacter pour l’année suivante.» Steve Vonlanthen, organisateur du Treystival

À l’affiche, si les rockeurs de Kiss n’ont pas été retenus, ceux de Krüüg viendront de Payerne. Storia (Cugy), Barbakus (Villarzel) et les Waiters (Bulle) seront aussi de la partie dès 16h30. Selon la tradition, ils seront payés en partie à la collecte. «Si on entend un groupe sympa, on prend leur carte de visite et on essaie de les contacter pour l’année suivante», relate Steve Vonlanthen.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.