Immersion dans les coulisses – À l’école des agents, on cause football mais pas seulement L’UEFA nous a donné accès à deux journées de formation en compagnie de cracks du milieu et de scouts en herbe. Plongée dans un monde particulier. Simon Meier

Finance, sport, patience, objectifs, confiance, jeu. Il a été question d’un peu tout ça, experts à l’appui, dans les locaux de l’UEFA. VALENTIN FLAURAUD/VFLPIX.COM

Trente visages disposés en fer à cheval, trente parcours hauts en couleur, mille et une expériences passées et à venir. Âge variable, de 30 à 50 ans (estimation), tenue décontractée entre jeans-baskets et chic-sportif, deux femmes parmi la meute.