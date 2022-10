Julien Perrot, fondateur du Festival Salamandre, qui fête ses 20 ans cette année.

Ceux qui pensent que Julien Perrot a créé le Festival Salamandre en 2003 pour servir de vitrine à la revue éponyme, qui existait depuis plusieurs années, se mettent le doigt dans l’œil. Pas de visée marketing dans sa démarche, mais une volonté, harnachée au cœur, de «faire au maximum connaître et respecter la nature. J’avais découvert de grands festivals, en France, avec films, animations et conférences autour de la nature, mais il n’y avait rien en Suisse romande. Je me suis dit: on va le créer!»

Pour la 1re édition, l’équipe est dépassée par le succès: «Nous attendions 1500 personnes et avons eu 6000 à 7000 visiteurs! Il y avait même une inforoute selon laquelle l’accès à l’autoroute était bloqué à Morges… nous appelions nos amis pour venir nous aider. Mémorable!» se souvient Julien Perrot. La structure s’est ensuite professionnalisée, et le festival s’est étendu à 2 puis 3 jours, prenant de plus en plus de place sur le site de Beausobre.



Après deux années en virtuel, le Festival Salamandre revient sur le site rénové, avec un nouvel espace, le Cube. «Il y a davantage de place partout pour les visiteurs et l’accueil est plus qualitatif, souligne Julien Perrot. Par le passé, les contes se racontaient dans des yourtes où l’on entendait un peu l’autoroute. Ce ne sera plus le cas.»

Le Cube permettra la tenue d’un spectacle (lire ci-dessous). Autre nouveauté pour les 20 ans du festival: la publication d’un premier hors-série, S+, de 148 pages. «Nous avions envie de travailler sur des formats plus longs et d’en tester de nouveaux – comme une enquête en BD de 26 pages sur la situation des abeilles, explique Julien Perrot. Sensibiliser les gens au travers du festival ou de nos différentes initiatives est encore plus urgent aujourd’hui qu’il y a vingt ans. La nature est tellement précieuse qu’il faut en parler avec le cœur et avec beauté. C’est ça qui touche les gens.»



Au programme, 17 films (dont 4 accessibles gratuitement sur le site internet du festival), des courts métrages, des tas d’expositions, des rencontres avec les artistes, des ateliers, des contes, des spectacles à voir et à écouter.

Comme pour la première édition, il manque quelques bénévoles.

Inscriptions sur www.festival-salamandre.org