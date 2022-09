Interview de Martin Vetterli – À l’EPFL, la facture d’électricité va bondir de 10 à 45 millions Pour économiser de l’énergie, l’école polytechnique étudie toutes les pistes. Même celle de fermer le campus, confie son président. Entretien. Emmanuel Borloz

Martin Vetterli ne s’en cache pas: les prochains mois seront «douloureux», la crise énergétique va poser «un vrai défi» à l’EPFL. Au point qu’aucun scénario n’est écarté pour y faire face. Odile Meylan

C’est l’année des augmentations à l’EPFL, où plus de 12’000 étudiants ont fait leur grande rentrée ce mardi. Augmentation dans les amphis et les labos d’abord, puisque l’école polytechnique compte plus de 18% de nouveaux étudiants cette année. Un record qui pose un premier casse-tête aux responsables de l’école, qui vont devoir trouver de la place pour tout le monde.