Le coup de fourchette – À l'Ermitage, un dialogue délicieux entre Château-d'Œx et Odessa La cheffe ukrainienne Kseniia Amber apprête les produits du Pays-d'Enhaut avec l'héritage de sa ville portuaire. Un métissage chaleureux et revigorant.

Château-d'Oex, le 28 décembre 2022. Kseniia Amber (g), cheffe de cuisine, et Sophie Labarraque (d), propriétaire du restaurant l’Ermitage. Chantal Dervey

On pénètre à l’Ermitage avec la sensation d’un retour au chalet après une balade hivernale. On s’attable devant un bol de bortsch fumant, bordé de lamelles de lard fraîchement tranché et d’un pain à l’ail sorti du four. On se réchauffe autant à ce plat roboratif qu’au décor de bois blond ouvert sur le panorama montagnard de Château-d’Œx.