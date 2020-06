Flux financiers dans l’Administration – À l’État, la gestion des risques n’est pas exemplaire À l’échéance du délai déjà prolongé en 2016, moins d’un service sur deux est doté d’un système de contrôle interne certifié, comme le veut la loi. Vincent Maendly

Le Conseil d’État vaudois (ici sa présidente Nuria Gorrite et Pascal Broulis) a la responsabilité de s’assurer que chaque service de l’administration protocole un système de contrôle interne certifié par le CCF. (KEYSTONE/Laurent Gilliéron) KEYSTONE

À l’instar des entreprises d’une certaine taille, chaque service du Canton est tenu de mettre en place un système de contrôle interne (SCI). En gros, l’objectif est de mettre ses flux financiers à l’abri d’erreurs ou de malversations, en identifiant dans un document chaque risque, en protocolant la manière de le maîtriser et à qui cela incombe. L’entrée en vigueur de cette obligation ancrée dans la loi sur les finances remonte à 2011, et un délai de cinq ans avait été jugé suffisant pour la concrétiser. Trop court, il a ensuite été prolongé par le Conseil d’État au 31 décembre 2019. Or, ce laborieux chantier n’est toujours pas terminé: moins de la moitié des services sont en règle.

C’est ce que constate le Contrôle cantonal des finances (CCF), qui doit homologuer chacun de ces processus. Sur les 41 entités concernées, dix-sept ont obtenu leur certification et huit sont en attente dudit coup de tampon, selon un tableau actualisé en juin. Pour les seize restantes, l’établissement du concept est «en cours». «Le déploiement d’un SCI […] auprès des services de l’administration, certes largement entamé, ne peut encore être considéré comme effectif», écrit l’organe de surveillance en marge de son rapport sur les comptes 2019 de l’État. Piquant de se rappeler qu’en 2012, le gouvernement vaudois voulait imposer aux Communes de se doter aussi de systèmes de contrôle interne (lire encadré).

Procédure lourde

Faut-il comprendre que tout cela pétouille? Chef de service du CCF, Thierry Bonard ne le dirait pas en ces termes et ne blâme pas l’Exécutif: «Nous ne sommes pas dans une logique de dysfonctionnement, la démarche avance, c’est une procédure assez lourde mais nous avons bon espoir qu’en 2021, tous les SCI qui doivent être mis en place le seront. La mention qui figure dans notre rapport n’aura alors plus lieu d’être l’an prochain.» L’expert-comptable souligne aussi que les changements opérés dans l’organigramme de l’État – comme la fusion de deux services par exemple – bousculent et retardent l’élaboration des systèmes de contrôle interne. «L’administration n’est pas figée.»

«Globalement, on est à l’abri des mauvaises surprises: les risques sont limités dans leur ampleur» Pascal Broulis, conseiller d’État

En coulisses, certains expliquent que chaque étage n’y a pas mis le même degré de priorité durant la décennie qui s’est écoulée. Des réticences parmi les cadres de certains services auraient aussi ralenti la manœuvre.

Les entités qui n’ont pas encore de SCI au sens de la loi sont certaines des plus grosses: il y a les directions générales de l’enseignement post-obligatoire, celle de la cohésion sociale, de l’agriculture et de la viticulture… mais aussi le service pénitentiaire ou le SPOP, pour ne citer qu’eux. La complexité de la tâche est mise en avant. «Pour certains, il peut y avoir 200, 300, 400 processus financiers distincts, explique le ministre PLR Pascal Broulis. Afin de ne pas bâcler les choses, les départements ont avancé progressivement. Ça ne se fait pas d’un coup de baguette magique.» L’absence de certification ne signifie pas qu’il n’y a aucun filet de sécurité dans ces services, dit-il. «Globalement, on est à l’abri des mauvaises surprises: les risques sont limités dans leur ampleur.»

Dimension humaine

Ancien haut fonctionnaire de l’État, aujourd’hui chargé de cours à Avenirformation et à l’Union des communes vaudoises, le boursier d’Yverdon Fabrice Weber a fait des SCI un cheval de bataille. Il n’est pas étonné de la longueur qu’a prise leur implémentation dans la machinerie cantonale. «Il y a une dimension humaine. Qui a envie de se faire contrôler dans son travail, surtout quand il l’accomplit à satisfaction depuis vingt ans? On devrait plutôt parler de système de maîtrise interne, pour ne pas que ce soit vu comme une marque de défiance.» Le spécialiste ajoute qu’un tel processus ne peut pas se mettre correctement en place sans l’adhésion de l’entier du personnel concerné. «Il faut le voir comme une économie de temps et une protection des collaborateurs, qui sont ainsi sécurisés. Mais ce n’est pas quelque chose que l’on peut imposer par en haut. Ce serait voué à l’échec.»

La Commission des finances du Grand Conseil est attentive à ce dossier, assure son président, Alexandre Berthoud. «Je ne pourrai être satisfait de la situation que lorsque tous les services auront eu leur certification. Que cela soit achevé d’ici à la fin de l’année, ce devrait être l’ambition du gouvernement.»

Les Communes «encouragées» à se doter d’un SCI Afficher plus C’est au mitan des années 2000 que les collectivités publiques ont commencé à se doter de systèmes de contrôle interne et à légiférer en ce sens. La Confédération l’a fait en 2006. Dans le Canton de Vaud, six ans se sont écoulés entre l’introduction d’un article de loi sur ce sujet (en 2005) et l’adoption d’une directive d’exécution (en 2011). À cette époque, le Conseil d’État souhaitait aussi contraindre les Communes à implémenter ces SCI dans leur administration. Mais soucieux de ménager leur autonomie, le Grand Conseil a préféré inscrire dans la loi sur les communes qu’elles y étaient seulement «encouragées».

En 2011, la Cour des comptes s’est penchée sur la manière dont douze Communes géraient les risques inhérents à leurs flux financiers. Elle constatait globalement que les processus de contrôle étaient «insuffisamment formalisés». Et recommandait d’imposer aux communes comptant entre 300 et 9999 habitants «un système de contrôle interne correspondant à la taille, à la complexité et au profil de risque de la commune», les Villes plus grandes devant, quant à elles, avoir un SCI «standardisé de niveau 3». Dans les faits, la plupart des Communes ont suivi le mouvement, dans des degrés de précision naturellement variables. Les quelques affaires de boursiers indélicats qui ont éclaté dans le canton ces vingt dernières années ont aussi eu un effet accélérateur.