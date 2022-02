Après Pékin 2022 – À l’euphorie des JO peut succéder un sérieux coup de blues Un grand vide, une déprime, une détresse psychique et même une vraie dépression. L’après-Jeux olympiques peut s’avérer très compliqué pour certains athlètes. Jean Ammann

Comment Alina Paetz et les curleuses suisses vont-elles digérer leur déception olympique, elles qui ont dû se contenter de la quatrième place à Pékin? KEYSTONE

On dit qu’après le coït, l’animal est triste. Et il y a des dépressions post-partum. Tout se passe comme si notre cerveau n’était pas équipé pour l’extase: après l’euphorie vient la déprime. Les Jeux olympiques, cette fiesta quadriennale, causent une dysphorie semblable pour une partie des athlètes et des para-athlètes qui y participent.