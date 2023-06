L’autre public de l’Euro – A l’Euro M21, il y a plus d’agents et de recruteurs que de fans Les footballeurs de l’Euro M21, où la Suisse affronte l’Italie dimanche, peuvent déjà presque tous compter sur un représentant. Ce qui n’empêche pas les agents de garnir les tribunes des stades et de réseauter. Florian Vaney Cluj

Le Genevois Zeki Amdouni (à dr.), objet de toutes les convoitises. KEYSTONE

Les atmosphères pesantes, qui confinent parfois au malsain, Lorenzo Falbo en a rencontré quelques-unes lors de tournois internationaux. Il y a un peu plus d’un mois encore, à la Coupe d’Afrique des nations M17. «J’avais rendez-vous à l’hôtel des Marocains pour évoquer un dossier. Le hall d’entrée était devenu l’antre des agents, qui espéraient entrer en contact avec les joueurs. L’Afrique et l’Amérique du Sud, à ce niveau-là, c’est un autre monde», livre le Genevois, dans la profession depuis plus de vingt ans.