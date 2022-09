Mobilité dans la station – À Leysin, «68% des habitants sont disposés à prendre le train» Canton, Commune, sociétés de transports publics et de remontées mécaniques ont présenté lundi un vaste plan de mobilité à la population. Christophe Boillat Riviera-Chablais votre région

Sur le trajet actuel, le train Aigle-Leysin sur le viaduc visible depuis la gare Village. Patrick Martin – archives 24 heures.

«À Leysin, 48% des personnes utilisent la voiture et 42% le train. Un autre chiffre indique que 68% d’entre vous sont prêts à utiliser le train pour autant que les accès et l’offre soient adaptés, qu’il soit pratique, rapide et confortable.» C’est ce qui ressort d’un sondage réalisé récemment dans la station, dont les résultats ont été révélés au public lundi par le délégué à la mobilité de Leysin, Michel Paccaud. Preuve que la mobilité intéresse beaucoup les Leysenouds, ils étaient 400 habitants et propriétaires de résidence secondaire à assister à cette séance d’information. La conseillère d’État Nuria Gorrite, le syndic et député Jean-Marc Udriot, Grégoire Praz, directeur des Transports publics du Chablais, y ont largement évoqué les projets à venir.