Les choix de la rédaction – A lire… Charles Pépin, Fabio Viscogliosi et Isabelle Guisan Galop d’essai philosophique sur «La rencontre» avec Platon et les autres. Ou à dos d’âne drôlatique. Entre autres. Cécile Lecoultre , Boris Senff

ESSAI GRAPHIQUE Il vaut mieux traverser l’existence en robe d’âne pour prétendre y échapper. Telle est la philosophie d’un Lyonnais étonnant, découvert au hasard d’une biographie imaginaire de Harpo (Actes Sud), retrouvé en musicien avec «Rococo», et ici dans des bulles spirituelles qui riment avec beaucoup et rien. Fabio Viscogliosi y échantillonne déjà ses raisons de poursuivre. La musique de Leonard Cohen ou John Lennon. Les toiles de Picabia, de Rohmer, Bresson et Rossellini aussi. Tout ceci alourdirait peut-être les poches de l’explorateur, mais Saint-François d’Assise vient alléger l’humeur. Réflexions métaphysiques, souvenirs d’enfance ou méditations impromptues passent ici le temps avec une souveraine élégance. C’est un bonheur. cle

«Cascade»

Fabio ViscogliosiEd. L’Association, 120 p.

PHILOSOPHIE Après son best-seller «Les vertus de l’échec», Charles Pépin parle de rencontre et en appelle à Lacan: «Le réel, c’est quand on se cogne». Le choc de l’altérité, ce «hors de soi» inévitable, est ici disséqué sous plusieurs formes, du hasard, David Bowie et Lou Reed par exemple, à l’instinct, les amants de «Sur la route de Madison». Les pensées de Platon, Aristote, Bergson, Hegel ou Bobin, lancent des pistes contradictoires. Car si l’éternel philosophe dans le vent s’arrête parfois sur des évidences, il les bouscule aussi. Quitte à buter sur une énigme, à savoir que l’homme reste le seul être vivant à devoir sortir de sa sphère intime pour définir sa propre essence. De quoi méditer alors que la pandémie confine sous couvre-feu. cle

«La rencontre. Une philosophie»

Charles PépinEd. Allary, 272 p.

PHOTOGRAPHIE D’un côté un photographe, Pierre-Emmanuel Fehr, qui saisit les nuits d’une jeunesse grecque censée faire miroiter le désœuvrement d’une génération aux prises avec la difficile situation du pays. De l’autre une auteure plus solaire, Isabelle Guisan, qui témoigne de ses rencontres avec un faisceau de destins contemporains dans une Grèce où les difficultés quotidiennes sont le plus souvent condamnées à s’exprimer dans le cadre somptueux d’une géographie de luxe. Avec ses deux volets distincts – images et textes – superbement mis en scène par le graphisme de Mónica Gonçalves, «Atoma» tente le portrait d’individus pris dans une société à la dérive. Mais les liens générés par ce dispositif sont parfois ténus. bs

«Atoma – Une jeunesse grecque»

Isabelle Guisan et Pierre-Emmanuel FehrÉd. Georg, 164 p.