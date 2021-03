Les choix de la rédaction – A lire… Michael Connelly, Florian Eglin et plein de BD Tout un week-end pour se plonger dans le retour d’un terrifiant Poète, l’arrivisme d’un jeune politicien genevois, la philosophie du football. Sans oublier de buller! Cécile Lecoultre , Pascale Zimmermann Corpataux , David Moginier

Avec «Séquences mortelles», Michael Connelly donne enfin suite au «Poète», magistrale enquête de Jack McEvoy rééditée en polar collector. DR

Polar – Entre autres justiciers, Michael Connelly a créé le flic Harry Bosch et l’avocat plus glamour Mickey Haller, etc. Il a surtout, il y a vingt-cinq ans, matérialisé Jack McEvoy, un chroniqueur judiciaire qui lui ressemblait beaucoup, rapport à son expérience professionnelle, qu’il opposait à un tueur en série sidérant. Si ses héros interagissent parfois les uns avec les autres, «Le poète», réédité en collector anniversaire, resta longtemps unique dans son œuvre. Après une suite, «L’épouvantail» en 2010, revoilà enfin Jack McEvoy, quinquagénaire, toujours journaliste à Los Angeles, mais sur le web. Suspecté par les flics d’avoir cassé la nuque d’une femme, le vétéran surfe sur une piste. Un tueur piégerait ses victimes parmi les gogos qui répandent leurs données sur la Toile en quête d’arbre généalogique. L’ADN de Connelly reste inimitable entre efficacité compassionnelle et reportage lucide. CLE

«Séquences mortelles»

Michael Connelly

Éd. Calmann Levy, 486 p.

Florian Eglin sort le roman publié en feuilleton dans La Tribune de Genève, «Ring». DR

Roman – Des lecteurs de la «Tribune de Genève» se souviendront l’avoir découvert en feuilleton dans le quotidien, il y a un an. Il s’appelait alors «Hôtel de Ville». Florian Eglin a remanié son texte, qui sort dans la collection Uppercut de BSN Press, sous le titre «Ring». L’histoire est la même, celle d’un ambitieux jeune homme, Noah, élu au Grand Conseil genevois grâce à l’appui des Constant, Katia et Louis, riches banquiers gorgés de secrets. Lu d’un trait, le récit gagne en mordant. La puissance brute du style de l’auteur genevois se fait plus savoureuse. De la pandémie de HAZ aux malversations d’un conseiller d’État de droite, l’actualité citée par l’auteur ancre le roman dans notre temps, même si ses personnages approchent des figures presque mythologiques. PZ

«Ring»

Florian Eglin

Éd. BSN Press, 97 p.

Après «Survivre à Noël», Stéphane Floccari se penche sur le mystérieux pouvoir du football dans notre société. DR

Essai – Stéphane Floccari décomplexait les frileux du sapin avec «Survivre à Noël». L’agrégé de philo persiste dans sa campagne de dédramatisation du folklore contemporain. Les penseurs dribblent avec les footeux, car «sait-on seulement ce qu’on aime quand on aime le football?» Exutoire qui manque si cruellement en ces temps de pandémie ou divertissement-roi qui règne sur l’art et le commerce, passion pure ou perverse: l’auteur détaille la feuille de match. Privilégiant le beau geste, il soigne la passe: Van Basten dialogue soudain avec Merleau-Ponty, Cantona avec Cioran, Platini et Jankélévitch. Jusqu’à soupirer au rappel de Sartre «qui regardait honteusement en bon intellectuel bourgeois les matches en cachette.» CLE

«Pourquoi le football?»

Stéphane Floccari

Éd. Les Belles Lettres, 285 p.

Mathieu Burniat à retrouver «Sous Terre». DR

Bande dessinée – Mathieu Burniat a l’art de la BD didactique. Après «Le mystère du monde quantique», le voici qui plonge… sous terre. Oh, pas très profondément, 150 cm, pas plus. Il y imagine l’enfer, géré par Hadès avec le soutien de l’infatigable Cerbère à trois têtes. Mais le dieu des enfers en a marre de son boulot et se cherche donc un successeur. Les 300 candidats qui se sont précipités suite à l’annonce vont devoir passer une série d’épreuves pour déterminer le remplaçant qui va régner sur «un territoire aussi vaste que les cinq continents». Une manière originale de parler du sol, ces 2 mètres posés sur la roche indispensables à la vie. C’est là que tout se recycle, que tout naît pour mieux nous nourrir. C’est ce que va découvrir la jeune Suzanne, venue demander à Hadès de ressusciter son chien mort, et qui se retrouve enrôlée dans le concours à côté de Tom. Comme toujours, Burniat fait preuve d’une belle imagerie pour représenter les acariens, les champignons ou les bactéries dans des couleurs franches d’un dessin simple. Côté scénario, il s’est appuyé sur l’expertise de Marc-André Selosse, professeur au Muséum d’histoire naturelle de Paris. Du sérieux, mais si joliment expliqué. DMOG

«Sous Terre»

Mathieu Burniat

Éd. Dargaud, 176 p.

Une planche de «La météorite de Hodges» signée Fabien Roché. DR

Bande dessinée – Rien ne prédestinait Ann Elizabeth Hodges à connaître un destin national. Pourtant, cette gentille ménagère de Sylacauga, en Alabama (USA), va connaître son heure de gloire en 1954 quand une météorite de 18 cm de large tombe de l’espace, traverse le toit de sa maison, heurte la radio avant de frapper Ann Elizabeth à une hanche et à une main. Elle s’en tire avec un gros hématome. Mais le premier humain à recevoir un météorite va forcément intéresser l’armée, la science, les médias. Et la «météorite de Hodges» devenir l’enjeu d’une bataille juridique. Les Hodges reçoivent plusieurs offres d’achat, jusqu’à 5000 dollars, une somme pour l’époque. Mais la propriétaire de la maison argue que la pierre lui revient. Au final, les Hodges voient leur histoire s’étioler, la vente se rabougrir et finissent par divorcer. Fabien Roché utilise cette trame pour un roman graphique à tiroirs. De l’histoire originale, il décline les statistiques, l’histoire des météorites, la réaction des journaux, le scénario de film qui n’a jamais abouti, etc. Dans ces planches en bichromie, au trait faussement simpliste, le Français, collaborateur de «La Revue dessinée», livre un très bel exercice de style et un hommage à l’American way of life. DMOG

«La météorite de Hodges»

Fabien Roché

Éd. Delcourt, 64 p.

Bande dessinée – Charles Masson a toujours exercé deux professions en parallèle. Cet auteur de bande dessinée autodidacte est aussi médecin, plus précisément oto-rhino-laryngologue. Un métier qui rejaillit sur sa pratique de la BD. Dans «Jusqu’au printemps», le premier tome d’une série prometteuse surtitrée «Les gens de rien», il met en images le parcours de Marie, une patiente qu’il a rencontrée en consultation. Indépendante et déterminée, cette mamie célibataire sans enfants souffre d’un cancer de la gorge. Trop tard pour la soigner. Par flash-back, Masson raconte l’histoire de cette institutrice qui n’a jamais voulu s’attacher, préférant se consacrer à ses élèves. Un récit complet touchant, à la narration impeccable. PH.M.