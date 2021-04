Les choix de la rédaction – À lire… Robert Pobi, «Modern Love» et «Petits poids plume» L’écrivain antiquaire déménage avec «Serial Bomber», le chroniqueur du «New York Times» parle d’amour, Charles Berberian boxe contre le sexisme. Cécile Lecoultre , Thérèse Courvoisier

Robert Pobi, un formidable romancier noir très discret malgré ses millions de ventes. POBI/DR

Robert Pobi, jadis antiquaire, ne déteste pas massacrer ce qu’il a aimé. Voir «Serial Bomber», où le Canadien atomise le Guggenheim Museum et les 702 invités d’un gala. Une intrigue sophistiquée se déroule alors comme la rampe de Frank Lloyd Wright sous le regard de l’ex-agent Lucas Page.

Découvert dans «City of Windows», ce consultant astrophysicien pose en âme damnée cabossée. Déchiqueté en mission, torturé au bord du cynisme absolu, le surdoué aussi inoxydable aux atermoiements que ses prothèses, peut analyser une scène de crime en une fraction de seconde. C’est dans ce pas de côté pris pour jauger le monde que Lucas Page subjugue en grand philosophe devant la béance de l’éternité.

«Serial Bombe», le retour d’un consultant original, Lucas Page. DR

«Modern Love», à l’origine une chronique dans le «New York Times», est devenu un podcast, une série sur Amazon et un formidable bouquin pour voir la vie en rose. DR

Comme Bridget Jones qui se transcenda sur grand écran, Daniel Jones a fini en série sur Amazon. La chroniqueuse du «New York Times» cause d’amour depuis quinze ans chaque semaine, ses billets lus en podcast et même traduits dans le «Courrier International».

Manquait une compilation, la voici qui dévoile des épisodes inédits. Avec toujours ce charme classieux qui voit s’entrelacer sexes, races et générations avec une séduction pétaradante. En 42 nouvelles, Cupidon perce les cœurs d’artichaut, les autres aussi. Il y a la bipolaire qui sabote tous ses rendez-vous, la mal mariée qui se trompa jadis de boy friend, le beau gosse qui tombe sur la femme de sa vie et se casse un bras, l’autre qui l’a laissé partir. Du gros plaisir régressif.

Daniel Jones, billettiste au «New York Times», rencontre le même succès que naguère Helen Fielding et Bridget Jones. DR

Charles Berberian fidèle à lui-même dans tous les registres, à découvrir cette fois au rayon jeunesse. DR

Musicien, bédéaste, graphiste discophile… Charles Berberian touche à tout, fidèle à lui-même. Où qu’il se promène, ce dandy hyperactif assure sous les rires flambeurs la douceur d’une morale finaude. Ainsi, après «Mon père est un superhéros» (Éd. de la Martinière) où se confiait un fiston groupie d’un père chirurgien monopolisé par ses patients, le dessinateur boxe d’autres secrets inavouables dans «Petits poids plume».

Héros crâneur, Benji joue au superdésaxeur de ninjas en pugiliste invincible et tant pis si le garçonnet se sent très seul parfois. Entre deux beignes, la délurée Victoire-Ali va lui apprendre la vie et l’entraîner sur le ring de l’amitié, démontant au passage quelques préjugés sexistes. Jamais mièvre, Berberian, ici en tandem avec la conteuse Jo Witek, a encore frappé.

Charles Berberian associe douceur et violence avec la scénariste Jo Witek qui bientôt lance sa propre collection chez Actes Sud. Un tandem à suivre! DR

