Communauté LGBTI – À Lisbonne, le tourisme gay surfe sur un climat social favorable Beau temps, culture, tolérance et communauté locale active: forte de ces atouts, la capitale portugaise est devenue un hot spot du tourisme LGBTI ces dernières années. Vincent barros, Lisbonne

Des participants de la Pride de Lisbonne, en juin 2019. Corbis via Getty Images

Qu’elle nous semble loin, très loin derrière nous, la distraction estivale au moment d’entrer au Late Birds, où l’hôte d’accueil nous enjoint aussitôt de franchir le tapis pédiluve de désinfection et de se laver les mains au gel hydroalcoolique. Recrudescence du coronavirus oblige, on ne badine pas avec l’hygiène dans ce resort urbain, ouvert depuis 2015 aux hommes gays dans le Bairro Alto et aux portes de Príncipe Real, deux quartiers «gay friendly» réputés de Lisbonne. D’autant que le Portugal a récemment franchi le seuil des 100’000 cas positifs (pour 2200 décès), au terme de sa pire semaine depuis l’arrivée de la pandémie début mars.