Le Portugal innove - À Lisbonne, les enfants reprennent possession de la rue

Un autre projet, «Siga a Pé» (littéralement, «suivez à pied»), est né suite à la naissance de Brincapé. L’idée? Créer une sorte de bus pédestre et humain, allant de la maison à l’école. «Les parents n’habitent pas tous au même endroit, mais ils se rendent tous à l’école pour amener leur enfant», explique Liliana Madureira. La grande majorité se déplace en voiture. «Très peu d’enfants viennent à pied, et quand ils le font, très peu viennent tout seuls.»

La question a été posée aux parents: pourquoi choisissent-ils de se déplacer en voiture? Réponse massive et sans détour: parce que les rues ne sont pas sûres! «Nous leur avons alors demandé quel était pour eux le plus grand danger. Ils ont répondu que c’étaient les voitures. Or, eux-mêmes viennent à l’école en voiture! Ils contribuent donc à cette insécurité. C’est une contradiction. Quand on leur présente les choses ainsi, ils se rendent compte.» C’est ainsi qu’est née la proposition de bus pédestre. «Cela évite aux parents de devoir courir à gauche et à droite, et ça pousse les enfants à bouger, tout en favorisant les échanges.»

Néanmoins, les adultes demeurent inquiets quant à la sécurité de leur progéniture lorsqu’elle se rend à pied à l’école. José Morgado, spécialiste de la pédagogie et de la psychologie de l’enfant, rappelle qu’il existe néanmoins un risque plus grand qui pèse sur la population: le mode de vie sédentaire. «Nous enregistrons des taux inquiétants d’obésité infantile et de diabète de type II chez les enfants.» S’amuser en plein air, c’est primordial et termes de santé et de développement physique et cognitif. Et cela permet aussi aux enfants d’acquérir une plus grande autonomie, en se responsabilisant et en apprenant à maîtriser les risques.