Mobilité de demain – À Lisbonne, les trams valent mieux qu'une attraction touristique

Rita Ansone

Le scénario est connu dans le monde entier. L’avènement de la voiture a changé le visage des villes, dont les rues ont été en grande partie colonisées au nom du progrès. Les piétons ont été poussés sur les trottoirs et les réseaux de transport public ont été modifiés. À Lisbonne, les trams sont tombés en désuétude… Peut-être un peu trop vite.

De 450 à 55 trams dans la ville

Autrefois, ce moyen de transport régnait pourtant en maître. De 1901 à 1944, les tramways circulaient même sans subir la concurrence des bus. Puis tout a changé à partir des années 60. En trente ans, jusque dans les années 90, des dizaines de kilomètres de rails ont été retirés et les trams ont été envoyés à la casse.

Un tramway traversant Terreiro do Paço en direction de Dafundo, dans la première moitié du XX e siècle. Paulo Guedes/Archives municipales de Lisbonne

Dans la capitale portugaise, il y a eu jusqu’à 450 trams en circulation, qui ont transporté les Lisboètes du centre-ville à Lumiar, Benfica, Carnide, Poço do Bispo et Algés, favorisant dans le même temps l’expansion de la Ville.

Les images d’archives montrent que dans les années 70 les trams circulaient sur des voies réservées, séparés du reste du trafic, un scénario qui est aujourd’hui synonyme de modernité dans d’autres villes européennes. Carlos Gaivoto travaille pour les transports publics de Lisbonne (Carris) depuis quarante-cinq ans et a dirigé le Département de planification de l’ancienne Autorité métropolitaine des transports publics (AMTL). Il commente: «Lisbonne était moderne autrefois. C’est ainsi que les choses devraient être.»

En 1973, un couloir dédié à la circulation des tramways traversait l ’ actuelle Praça de Espanha, en direction de Sete Rios et Benfica. Francisco Leite Pinto/Archives municipales de Lisbonne

Aujourd’hui, il est question de faire revenir le tram 15 jusqu’à Cruz Quebrada. Mais à l’apogée du réseau, dans les années 50, cette ligne (qui circule aujourd’hui entre Praça da Figueira et Algés) avait même son terminal au Stade national, à Oeiras.

Actuellement, le réseau de Lisbonne compte 31 kilomètres et six lignes actives, contre environ 75 kilomètres de rails et 30 lignes auparavant. Seuls 55 trams sont en circulation, dont 45 sont les célèbres «eléctricos das colinas» et 10 sont des trams articulés modernes. La première rupture a eu lieu en 1960, sur l’Avenida da Liberdade, avec l’arrivée du métro sur cet axe. Puis sont venus la domination de la voiture et le pari sur le bus.

En bleu, le réseau d’autrefois, en rose, le réseau actuel.

Paulo Marques, un passionné qui possède une collection de huit trams à Carregado , estime que le métro ne remplace pas le tramway et plaide même pour un retour des trams sur des lignes telles que l’Avenida da Liberdade. Il ajoute: «Par rapport aux bus, lorsqu’il y a une grande affluence en termes de passagers ou un grand volume de trafic, le tram est plus avantageux.»

Carlos Gaivoto a pour sa part compilé les chiffres qui témoignent de la dégradation progressive du réseau de tramway à Lisbonne. «À l’origine, il n’y avait que des trams. C’était le moyen de transport collectif de la ville. Ensuite, jusqu’au début des années 1990, l’offre de tramways a diminué et celle du bus a augmenté.» Paulo Marques ajoute: «Les bus ont été inaugurés en 1944, mais ce n’est qu’en 1969, soit vingt-cinq ans plus tard, qu’ils ont commencé à transporter davantage de passagers.»

Lisbonne vit encore à l’heure du bus

En 2019, Carris a enregistré une augmentation annuelle de 11% de passagers suite à une baisse de prix des abonnements mensuels. Pourtant, seuls 10,7% des 139 millions de passagers prenaient le tram, et ce, même si ce mode de transport, ainsi que les remontées mécaniques et l’ascenseur exploités par Carris, ont enregistré une croissance de 13,6% de fréquentation par rapport à 2018, atteignant 14,9 millions d’utilisateurs.

«L’ensemble de l’espace routier a été adapté à la voiture au cours des 30 dernières années et pas pour les transports publics. Il faut inverser la tendance.» Carlos Gaivoto, ingénieur au sein des Transports publics de Lisbonne (Carris)

Lorsqu’il partage la chaussée avec la voiture, le tramway ressort perdant. En 2017, Carris a enregistré 900 interruptions de service de tramway dues à des véhicules mal garés. «L’ensemble de l’espace routier a été adapté à la voiture au cours des 30 dernières années et pas pour les transports publics, observe Carlos Gaivoto. Il faut inverser la tendance.»

De nouvelles lignes annoncées

Si aucune date n’est encore fixée, selon Carlos Gaivoto, la ligne 15 sera étendue jusqu’à Santa Apolónia, depuis la Praça da Figueira, et les trams feront leur retour à Cruz Quebrada, depuis le terminal actuel, à Algés.

En 2018, une ligne fermée a été rétablie pour la première fois. Le retour du tram 24, supprimé en 1995, a symbolisé le renversement de la stagnation du réseau. Il a recommencé à circuler de Largo de Camões à Campolide, avec la promesse qu’il retrouverait son terminus historique, à Cais do Sodré.

Dans un avenir proche, on annonce la création de trois nouvelles lignes de tramway. En plus de l’extension de la ligne 15, une ligne devrait relier Alcantara à Oeiras, en passant par Alto da Ajuda et Restelo sur 24 kilomètres (pour un investissement de 490 millions d’euros) et une ligne ira d’Odivelas et Loures au Metropolitano de Lisboa sur 12 kilomètres (pour 250 millions d’euros). Sous le nom de «métro léger de surface», elles se distingueront des anciennes lignes par le fait qu’elles auront une voie réservée.

Carlos Gaivoto dans le tram 15, à Algés. Rita Ansone

L’avenir du réseau de tramway de Lisbonne reste incertain, car des travaux seront encore nécessaires. Mais après des décennies de stagnation, la ville disposera de plus de kilomètres de voies. «On pourrait faire beaucoup plus», estime toutefois Carlos Gaivoto.

«Je vois le comté de Lisbonne fonctionner avec cinq villes, qui sont cinq districts urbains. Toutes ont besoin de voir se consolider une solution alternative à la voiture», commente l’ingénieur. Carlos Gaivoto s’interroge en outre sur les 210 millions d’euros alloués à la construction de la ligne circulaire du métro de Lisbonne et assure qu’il serait possible de réaliser la même connexion pour 15 millions d’euros. «Avec la valeur des travaux actuels, nous pourrions construire 15 à 20 kilomètres de réseau de tram.»

Le spécialiste en transport épingle en outre la poursuite des investissements dans les bus. «Ce n’est pas compatible avec la mise en place d’un réseau plus efficace et plus résilient. Il faut une solution pour contrer le modèle désorganisé d’expansion urbaine, où les municipalités voisines sont placées dans une situation de dépendance fonctionnelle vis-à-vis de Lisbonne.»

À Paris et à Bordeaux, le tramway est de retour

Carlos Gaivoto observe que le transport collectif en site propre bénéficie d’un élan incroyable. «Au cours des 30 dernières années, plus de 25 villes ont lancé des lignes de tramways électriques. Un véhicule articulé, comme celui qui circule sur la ligne 15, peut accueillir 201 passagers. C’est trois fois la capacité d’un bus.»

Avec 225 kilomètres de réseau de métro, Paris a de nouveau investi dans le tram, qui avait disparu en 1938. Aujourd’hui, onze lignes couvrant plus de 104 kilomètres permettent de transporter environ un million de passagers par jour, principalement en périphérie.

À Bordeaux, qui compte environ 250’000 habitants, le tram est apparu en 2003 et s’est développé pour atteindre 77,5 kilomètres de réseau. Ses quatre lignes transportent environ 100 millions d’utilisateurs par an. Carlos Gaivoto observe que le centre-ville s’est transformé en deux décennies: «Aujourd’hui, il n’y a plus que des piétons, des vélos et des trams.»

À Amsterdam, le réseau de tramway est actuellement de 95 kilomètres et compte quatorze lignes en service. Pour le spécialiste, pas de doute: «Lisbonne a vraiment besoin d’un réseau de tramway. Plus qu’un réseau de métro. De nombreuses régions adoptent ces systèmes de capacité intermédiaire, car elles sont conscientes qu’il est nécessaire de changer le modèle d’aménagement du territoire.»

