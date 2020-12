Deal enfin signé – À Londres, après une «annus horribilis», on est plus que lassé par le Brexit Confinés, rattrapés par la nouvelle variante du Covid, les Britanniques sont heureux de voir la question du Brexit s’éloigner. Tristan de Bourbon, Londres

Un manifestant pro-UE devant le Parlement à Londres, lors du débat à la Chambre des communes sur l’accord de libre-échange signé entre Londres et Bruxelles, le 30 décembre 2020. AFP

Le ciel est bleu et l’air glacial. Une jolie journée d’hiver en quelque sorte, qui tranche avec l’humeur de la plupart des Londoniens en cette fin d’année très particulière. Ce mercredi 30 décembre, les députés de la Chambre des communes ont intégré l’accord de libre-échange avec l’Union européenne dans la législation britannique. Un vote massif: 521 députés pour, seulement 73 contre.

«J’espère que ce vote, l’avant-dernier jour de l’année, mettra le Brexit derrière nous et que l’on arrêtera d’en entendre parler», explique Laurie Young, 42 ans. Cet habitant d’Islington, un quartier du nord-est de la capitale anglaise, en a «ras-le-bol de ces pseudo-débats stériles et passionnés où chacun campe sur ses positions et n’écoute personne. Les divisions qui en découlent ont plus fait de mal que le Brexit lui-même.»