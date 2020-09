Mode – À Londres, une Fashion week discrète accessible en ligne Mis à part une poignée de défilés «physiques», la Fashion week de Londres, qui début jeudi avec Burberry, s’est déplacée sur internet à cause de la pandémie.

Le défilé Burberry lancera jeudi la Fashion week londonienne. (Photo Ben STANSALL / AFP) AFP

Sans les journalistes ni les acheteurs du monde entier, la Fashion Week de Londres, qui s’ouvre jeudi avec un défilé Burberry, sera à la fois plus intime mais plus ouverte, avec des contenus accessibles en ligne.

D’habitude les marques rivalisent d’ingéniosité pour dénicher les lieux les plus extravagants pour des défilés époustouflants. Les VIP s’y pressent tandis que les influenceurs se font photographier dans les rues adjacentes.

Mais en ces temps de restrictions imposées par la pandémie de nouveau coronavirus, qui a fait plus de 41’600 morts au Royaume-Uni, la mode s’est déplacée sur internet et la rédactrice en chef d’«Elle UK», Farrah Storr, s’apprête à regarder le défilé Burberry «à la maison, dans (son) jogging en cachemire» a-t-elle écrit dans le «Daily mail».

«Au premier rang, ce sera simplement moi et mes deux chiens regardant des vêtements que j’espère les gens pourront porter dans six mois» s’est-elle désolée dans le «Daily Mail».

Seule une poignée de défilés «physiques» seront organisés tandis que 80 designers présenteront leurs collections jusqu’à mardi, certains via des présentations sur rendez-vous et la majeure partie à travers des vidéos postées sur le site internet de la Fashion week. Parmi les créateurs qui osent le défilé avec public, distanciation physique à la clé, le Turc installé à Londres Bora Aksu, l’as du tricot de luxe Mark Fast et la marque chinoise PRONOUNCE.

Ces événements seront diffusés en direct, un «outil essentiel», a expliqué Mark Fast dans Vogue business. «La diffusion en streaming d’un défilé va toucher des dizaines de milliers de personnes sur la journée, et des centaines de milliers sinon plus tout au long de la saison.»

Première sur Twitch

C’est le britannique Burberry qui donnera le coup d’envoi de la semaine avec un show retransmis à 13 heures.

Pour cette collection printemps-été 2021, le créateur italien Riccardo Tisci a collaboré avec l’artiste allemande Anne Imhof pour une «rencontre radicale de la mode et de l’art». Ce show sans invités organisé en pleine nature sera retransmis en direct pour la première fois sur Twitch, une plateforme de streaming qui a popularisé la diffusion de jeux vidéo en incluant les commentaires des joueurs et des spectateurs.

«Twitch ouvre un nouvel espace passionnant où notre communauté Burberry peut être transportée numériquement pour se sentir comme si elle était assise au premier rang de notre show en direct», s’enthousiasme Rod Manley, directeur du marketing chez Burberry. «Il s’agit d’une expérience interactive où les invités peuvent se connecter à la fois à notre marque et entre eux pour commenter les pièces de notre collection», a-t-il expliqué dans un communiqué.

Parmi les autres points forts de la semaine, les collections de l’ex-Spice Girl reconvertie designer Victoria Beckham, du Sud-Coréen installé à Londres Eudon Choi et de la Britannique Molly Goddard.

Malgré le contexte morose, «la Fashion Week de Londres est l’un des rares événements internationaux maintenu à Londres, prouvant la résilience, la créativité et l’innovation de cette industrie en temps de crise», a souligné le British Fashion council (BFC), organisme chargé de la promotion de la mode britannique, dans un communiqué.

Le secteur de la mode, qui emploie plus de 890’000 personnes, a contribué en 2019 à hauteur de 35 milliards de livres (41 milliards de francs) au PIB du Royaume-Uni. Mais cette industrie «est confrontée à d’énormes défis en raison de l’impact du Covid-19», avertit le BFC qui a mis en place un fonds d’urgence d’un million de livres (1,18 million de francs) pour aider les designers.

Traditionnellement consacrée à la mode féminine, cette Fashion Week de septembre sera «gender neutral» (sans distinction de sexe), mettant en avant à la fois des collections hommes, femmes ou mixtes. Toutes les prochaines Semaines de la mode de Londres suivront le même modèle.

AFP/NXP