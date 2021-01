Pandémie hors de contrôle – À Los Angeles, les crématoriums débordent et les vaccins manquent Une personne meurt du Covid toutes les sept minutes dans la métropole. Frappée par un nouveau variant du virus, la Californie s’enfonce dans le chaos. Virginie Lenk

Des membres de la Garde nationale placent les morts liés au Covid-19 dans des containers du bureau du médecin légiste, à Los Angeles, le 12 janvier 2021. Keystone

Lorsque Sandra Hausmann quitte la bretelle d’autoroute pour rentrer chez elle, elle passe chaque jour devant les tentes des sans-abri. Elles s’entassent sur plusieurs kilomètres, mais aussi dans les parkings des centres commerciaux de Sunnyvale. Les plus chanceux dorment dans leur pick-up et reçoivent l’aide alimentaire qui s’organise dans cette commune aisée de la Silicon Valley. «Ici le coût de la vie est comme en Suisse. Plus de la moitié des cas Covid sont des cols-bleus, des employés des supermarchés, des ouvriers, des jardiniers. Même si ces gens sont malades, ils vont travailler, sinon ils finissent à la rue.»