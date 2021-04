Broye gourmande – À Lucens, Pierrick Suter remet sa toque le week-end Le chef de l’Hôtel de la Gare, à Lucens, propose un menu les vendredis et samedis soir d’avril. David Moginier

Pierrick Suter se remet aux fourneaux dans son Restaurant de la Gare. Chantal Dervey/24 heures-archives

Décidément, la fermeture des restaurants coûte un peu d’argent aux gourmands puisqu’ils doivent viser des hôtels aux tables délicates pour y dormir et, donc, pouvoir y manger. À Lucens, les Suter ont conclu un accord avec leur presque voisin de la Ferme du Château pour offrir des week-ends gourmands au mois d’avril.

Inaugurée à Pâques, la formule offre donc une nuit, le petit-déjeuner et, surtout, le menu de Pierrick Suter. On connaît sa cuisine précise et généreuse, cotée 17/20 au «Gault&Millau». Elle se décline ici en six plats. Ce week-end, par exemple, on démarre sur une effilochée de King Crab en gelée de rhubarbe et sa vinaigrette d’agrume, on suit par la morille farcie, asperges et foie gras poêlé, avant d’attaquer le turbot aux senteurs provençales et sa crème mousseuse barigoule. Le plat principal est un cœur de filet de bœuf au vin rouge et poivre Sichuan du jardin. Place aux fromages, puis à une saveur chocolatée autour de la cacahuète et sa déclinaison de poires.

