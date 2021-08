L’ex-boss du Genève-Servette HC vise le titre – À Lugano, Chris McSorley prépare son grand retour Après dix-neuf ans à Genève, le Canadien est au bord d’un autre lac. Avec une faim intacte pour son retour à la bande et avec de grosses ambitions. Daniel Visentini

Chris McSorley, licencié par Genève-Servette il y a un an, vise le titre avec le HC Lugano. KEYSTONE

Peut-être que l’idée portait en elle le germe de sa propre déraison: être l’homme d’un seul club, pour toujours, l’incarner partout, sur la glace et en dehors, à la bande et à la direction sportive, en être durant un moment l’un des actionnaires principaux aussi, faire de son nom une marque, de fabrique, de pub. Mais peut-être que la déraison n’en était pas une, pour ce Genève-Servette qu’il a bâti, façonné, remonté haut dans l’élite, jusqu’à flirter avec un titre de champion à plusieurs reprises. Chris McSorley a été cet homme-là, ces hommes-là tout à la fois. Mais il ne l’est plus, malgré lui. Ou à cause de lui, qui sait?