Une rentrée sous restrictions – A l'université, l'étau se resserre sur les non-vaccinés Lors de la rentrée, mardi, le pass Covid obligatoire a irrité sans révolter. Mais certains s’inquiètent de la suite. Chloé Din

Le pass Covid est obligatoire à l’intérieur des bâtiments de l’Université de Lausanne. Si leur entrée n’est pas filtrée systématiquement, contrairement à celle des cafétérias et bibliothèques, des contrôles aléatoires sont effectués par des agents de sécurité. Jean-Paul Guinnard

«Cela fait dix-huit mois que l’université est fermée. On n’en pouvait plus! On aurait préféré reprendre sans mesures anti-Covid et parler plutôt de nos projets académiques, mais on fait avec.» Alors que l’Université de Lausanne reprend les cours en présentiel depuis mardi, le soulagement du vice-recteur est palpable, mais en demi-teinte. Benoît Frund est aux manettes d’une rentrée qui se veut la plus normale possible, malgré une batterie de restrictions qui, visiblement, sont diversement appréciées sur le campus.