Lausanne et Genève à l’unisson - «À l’université, imposer le pass sanitaire est impossible»

Genève et Lausanne à l’unisson – «À l’université, imposer le pass sanitaire est impossible» La rentrée se fera avec masque, sans restriction d’effectif. Et sans certificat Covid, annonce Yves Flückiger, président de Swissuniversities. Emmanuel Borloz

Yves Flückiger, recteur de l’Université de Genève, préside la faîtière Swissuniversities. Il juge irréaliste d’imposer le certificat Covid pour entrer sur les campus. Pierre Albouy

Faut-il imposer le pass sanitaire aux étudiants d’universités? À trois semaines de la rentrée et alors que l’extension du certificat Covid à la quasi-totalité des activités en milieu fermé est en consultation jusqu’à ce lundi, la question se pose dans les campus. Certains épidémiologistes plaident pour l’obligation du pass sanitaire à l’université. À Bâle, un professeur de médecine a annoncé que «tant que des étudiants non testés et non vaccinés seront admis en classe», il ne donnerait plus de cours en présentiel.

Profitant de son statut d’institution privée, l’École hôtelière de Lausanne a franchi le pas. Pour le personnel de l’école et les étudiants, le certificat Covid est désormais obligatoire. Mais quid des universités cantonales, qui sont sous la tutelle de l’État?