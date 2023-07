Entre Prilly et Renens – À Malley, les tours du chantier XXL des CFF sortent de terre Sur la friche où se tenaient les abattoirs de Lausanne, les CFF concrétisent un projet à 250 millions. Cinq immeubles verront le jour, dont deux de 25 et 19 étages. Chloé Din

1 / 3 Entre Renens et Prilly, le chantier de Central Malley bat son plein sous la conduite des CFF. ODILE MEYLAN/24HEURES

Loin à la ronde, l’Ouest lausannois offre plus que jamais un paysage hérissé de grues. Et parmi elles, pas moins de quatre appartiennent à un seul chantier XXL. Sur la friche où se tenaient les abattoirs de Lausanne, à la frontière entre Prilly et Renens, les CFF sont à pied d’œuvre pour concrétiser un projet immobilier à 250 millions de francs: «Central Malley». Depuis avril 2022 déjà, ils bâtissent un quartier de cinq immeubles, dont deux tours de 63 et 77 mètres, soit 19 et 25 étages.