Quand on arrive au chalet de Manuella Maury, à Mase, on est accueilli par des phrases d’écrivaines et d’écrivains tracées sur les murs, la table de jardin, les montants des fenêtres. Elle vit littéralement dans les mots et les partage par milliers, portée par l’enthousiasme qui l’habite pour son Festival Lettres de soie.

L’aventure a commencé il y a six ans, dans le village qui l’a vue naître et dans lequel elle est retournée s’installer. L’idée: dans une société où tout s’efface vite mais plus rien ne s’oublie, les lettres, celles que l’on écrivait à l’être aimé, ou disparu, ou aux gens qui ont traversé nos vies fugacement, deviennent des objets précieux. S’adresser à quelqu’un, attendre sa réponse aide à grandir, à avancer, à faire le deuil aussi de ce qui disparaît.

Manuella Maury en 2018 lors de la 2e édition de son festival de la correspondance, le seul en Suisse. Yvain Genevay

«La première année de Lettres de soie, je venais de perdre mon père, raconte Manuella. Ce festival lui était en quelque sorte dédié. Nous attendions 800 personnes, il y en a eu 2000 qui déambulaient dans le village, écoutaient des comédiennes et des comédiens lire des lettres, des cartes postales, se mettaient à écrire eux aussi.»

Dans le village de Mase, les 260 habitantes et habitants qui vivent à l’année ont joué les messagers. Sceptiques au tout début, ils laissent désormais des coins de leurs jardins à celles et ceux qui veulent se mettre à leur correspondance, ont installé tables et chaises à l’ombre des arbres fruitiers, avec une invite à l’écriture. «Au début, se rappelle Manuella Maury, la population était sceptique, elle avait peur d’une manifestation snob et intello. Je lui ai dit: un post-it sur le frigo qui dit «Maman je t’aime», c’est aussi une correspondance!» Depuis le village se pare d’écritures, une passerelle de bois accueille des lettres issues des archives cantonales valaisannes, des QR codes permettent de les découvrir au grand air. Des lettres aux gisants ont poussé sur des trépieds, au milieu d’un pré, caressées par les fleurs et les herbes sauvages. Le festival accueille des artistes, des musiciens qui interprètent les lettres des autres, des plus célèbres aux plus anonymes.

Manuella Maury a eu le nez bien avisé de valoriser la richesse de l’art épistolaire. Des échanges célèbres revivent ou sont portés à la lumière ces dernières années, qui ont montré l’engouement du public. On a pu découvrir les 1200 pages de correspondance passionnée de François Mitterrand à Anne Pingeot (2016), les mots d’amour de Saint-Exupéry à sa femme Consuelo (2021); plus récemment les lettres d’amour d’Albert Camus à Maria Casarès ont ému au-delà du cercle d’admirateurs de l’écrivain français et de la comédienne. Zoé vient de publier les magnifiques textes de Gustave Roud à Henri-Louis Mermod, ceux de Philippe Jaccottet résonnent comme une longue conversation poétique, et même les «Liaisons dangereuses», le roman épistolaire de Choderlos de Laclos, fera l’objet d’une nouvelle adaptation, tout prochainement sur Netflix.

Et l’avenir? «Le festival est transformé en biennale, ce qui nous permet d’accueillir des résidences comme celles de François Burland et son équipe. Durant l’année, nous essaimons des spectacles, des concerts, des rencontres, qui pourront ainsi nourrir notre imaginaire et se matérialiser au moment du festival suivant.» Mase n’a pas fini de prendre la plume, et le large. GÉRALDINE SAVARY