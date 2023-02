Économie de matériaux – À Meyrin, on récupère du revêtement routier pour le réutiliser tel quel ailleurs La nouvelle esplanade de la Maison Vaudagne est réalisée avec du matériel de seconde main: des dalles de béton découpées sur un chantier à proximité. Antoine Grosjean

Sur le chantier de l’esplanade de la Maison Vaudagne, à Meyrin, le sol est constitué de dalles de béton qui ont été découpées sur une route à quelques centaines de mètres de là, où les Services industriels de Genève creusent pour installer des conduites de chauffage à distance. LAURENT GUIRAUD

Encore plus vertueux que le recyclage, il y a le réemploi. Alors que le premier consiste à décomposer des matériaux pour en reconstituer de nouveaux, le second les réutilise sans les transformer. On connaissait déjà ce principe, par exemple avec des éléments de construction tels que des portes ou des fenêtres, récupérés sur un chantier de démolition pour être intégrés dans un nouveau bâtiment. Mais avec du revêtement routier, c’est relativement nouveau.