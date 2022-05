Ce dimanche soir, le premier Grand Prix de Miami va marquer le début d’une ère nouvelle pour la F1. Celle du show et des profits, mais surtout celle d’une Amérique qui en est devenue dingue après l’avoir tant boudée.

La marina en carton-pâte, construite pour l’occasion au bord de la piste à Miami, est censée donner un effet glamour à la course, façon Monaco.

Le choc. Même ceux qui ont rendu visite aux circuits les plus récents, tels ceux d’Abu Dhabi ou d’Austin, n’ont jamais rien vu de pareil. Au moment d’emprunter la sortie 2X de la Florida’s Turnpike, l’autoroute qui monte depuis Miami, on reste sans voix devant le spectacle du tout nouveau Miami International Autodrome, construit autour du Hard Rock Stadium, le stade qui sert de base à l’équipe de NFL des Miami Dolphins.

À l’américaine, tout est pensé pour en mettre plein les mirettes. Une piste somptueuse, avec 19 virages dessinant un tracé technique, difficile et hyperrapide. Un stade central pharaonique. Une télécabine façon Zermatt survolant la piste. Des centaines de palmiers pour faire ambiance tropicale. Une marina artificielle, créée entre les virages 6 et 8, avec sa fausse plage et ses yachts amenés par camions, entourés d’eau factice (du vinyle teinté collé sur des plaques de bois). Un soleil garanti (34 degrés autour du circuit, hier).