L’esprit des parcs – A Mon-Repos, même les arbres sont chic Notre nouvelle série part à la (re)découverte des plus beaux espaces verts du canton Gregory Wicky

La Villa Mon Repos est la propriété de la Ville depuis 1910. On voit pointer à droite de l’image le séquoia géant. Odile Meylan

«Ne donnez rien aux oiseaux, vous les feriez périr.» Avec son lettrage suranné, l’inscription qui orne les belles volières du Parc de Mon Repos, à Lausanne, donne le ton de cet endroit au charme dément: on est ici au royaume de la verdure de haut vol, mais aussi dans un lieu plein d’histoire(s).

À l’heure où nous sommes encouragés à ne pas nous entasser, l’espace de 16’000 m2 offre de vastes pelouses particulièrement prisées par les familles, les groupes de jeunes, les promeneurs. Il propose aussi des petits coins cachés pour les amoureux sous une nature débridée à l’anglaise, des allées ombragées en rectilignes à la française, un café muni d’une paisible terrasse sous les arbres… «Pour moi, c’est simplement le plus bel endroit de Lausanne», lâche Pedro, un jeune homme promenant son bouledogue.

Une porte d’entrée sur la ville

Municipale chargée de l’environnement, Natacha Litzistorf évoque aussi le lieu avec délices. «Historiquement, le parc était une porte d’entrée sur Lausanne depuis la campagne. Il est aujourd’hui en pleine ville, mais on retrouve toujours cette notion de dialogue entre le bâti et la verdure. On y trouve une grande diversité d’espèces: chênes, hêtres, pins noirs, érables, merisiers, mûriers, peupliers… Et bien sûr ses deux vedettes, déjà répertoriées dans «Les beaux arbres du canton de Vaud», d’Henri Badoux, en 1912.»

On parle bien sûr de son ginkgo et de son séquoia géant. Lorsqu’en 2016, Lausanne a proposé à ses citoyens d’élire le plus beau de tous ses pensionnaires, le premier, avec son feuillage automnal jaune incandescent a décroché l’or, alors que le séquoia géant, avec ses longues branches et son petit fortin de racines, est arrivé troisième.

Les belles volières rétro abritent des oiseaux exotiques mais aussi des poules. Odile Meylan

Le parc trouve ses origines à l’époque des Lumières. Au mitan du XVIIIe siècle. Philippe de Gentils, marquis de Langallerie, achète cette propriété sur ce qui est encore un coteau couvert de vigne. Dans leur maison, les époux de Gentils accueilleront notamment Voltaire: à l’hiver 1757, ils joueront à ses côtés dans un théâtre aménagé dans les combles de la maison, au sein d’une troupe amateur composée de membres de la noblesse lausannoise.

Coupé en deux

C’est à partir de 1817, lorsque Vincent Perdonnet acquiert le domaine, qu’il prend son aspect actuel. En plus de la demeure autour de laquelle le parc s’articule encore aujourd’hui, l’homme d’affaires et d’état réaménage tous les espaces et fait construire les volières, la ferme, mais aussi l’orangerie, la tour néogothique et son rocher équipé d’un mystérieux souterrain. Ces derniers éléments, summum du chic romantique d’alors, font aujourd’hui partie d’un espace qui semble constituer un parc séparé. Ça n’est pourtant qu’au début du XXe siècle, avec la création du Tribunal fédéral (inauguré en 1927) et de son avenue, que cette zone fut coupée de la partie principale.*

Ombres et lumières de printemps. Le parc offre 16’000 m2 de verdure, dont 7500 sont cadastrés en forêt. Odile Meylan

Une vocation artistiqueAutre clou du lieu, les anciennes écuries, que visiteront notamment ceux pris d’un besoin urgent, puisqu’elles accueillent les toilettes high-tech du parc. Elles hébergent surtout des artistes à qui la ville de Lausanne donne la possibilité de venir y installer leurs ateliers, selon un tournus de cinq ans. La vocation artistique du parc est forte: de l’autre côté de la route, le sculpteur Yves Dana a la chance d’occuper les hauts murs ocre de l’orangerie depuis 1987.

Histoire olympique

La liste des lieux à chérir est encore longue. Autour de la maison, qui fut siège du CIO de 1922 à 1967, et que la Municipalité utilise aujourd’hui pour y siéger un jeudi par mois et en mettre plein la vue à ses hôtes d’honneur, un amphithéâtre fait la joie des pique-niqueurs. La place de jeu ombragée, équipée tant d’une pelle mécanique pour les bâtisseurs en puissance que d’un serpent de mer en bois pour les rêveurs, est courue aussi. Attention les tympans aux heures de pointe.

Pour sortir de ce havre de beauté, on peut choisir de passer devant la piscine de Mon Repos, dont les façades marron, si prisées par les architectes des années 1970, peuvent servir de sas de décompression pour un retour aux brutalités de la ville.