Premier week-end – À Montreux, la musique avant et malgré tout La 55e édition compense par la qualité admirable de ses espaces clos et de son offre artistique l'absence de nouba sur ses quais.

Tête d’affiche plutôt trois fois qu’une: Woodkid a donné un show renversant vendredi et samedi sur la Scène du lac, devant trois fois 520 fans assis sur des gradins. Chantal Dervey

Depuis 55 ans début juillet, jamais les fleurs n’avaient aussi puissamment parfumé les quais montreusiens, épargnés par les effluves de houblon tiède et de cuisine chaude. C’est une façon d’envisager le verre à moitié plein plutôt que trop vide lorsque l’on découvre l’édition 2021 du festival de jazz, réduit en quatre espaces clos, deux gratuits sans certificat ni test mais sur réservation, deux payants sur présentation d’un billet et d’un certificat Covid.

De fait, ni fiesta ni attroupement n’animent les alentours d’un Palais des Congrès au calme démultiplié, vendredi, par la gueule de bois footballistique. L’ambiance se réchauffe au passage de contrôle des scènes payantes et de leurs espaces de restauration, au Petit Palais et face au lac, sur la scène du même nom. Celle-ci résume assez bien ce que le Montreux Jazz sait faire de son expérience quand il décide «d’y aller» et de pas subir un second été blanc. Rien de bricolé, ni d’approximatif ou d’amateur. Face aux gradins, la haute structure découpe le Léman et s’intègre immédiatement parmi les réalisations mémorables du festival – en rien un succédané!

Vendredi dans les Jardins du MJF, quand on y croyait encore. L’un des deux espaces gratuits sans test – donc assis (mais sur des transats) – compense les restrictions par la qualité de son accueil.

Samedi, lors de son troisième show en deux jours (il remplaçait en ouverture les Irlandais d’Inhaler, empêchés de dernière minute par les restrictions britanniques), Woodkid baptisait cette scène de la plus belle façon. Avec la masse noire du lac en arrière-plan et un écran haute définition pour accueillir ses créations vidéo, le Lyonnais orchestrait une cérémonie puissante, belle et solennelle qui n’oubliait pas l’humain. Ne serait-ce que par le plaisir palpable du chanteur, «ému pour un million de raisons». Son arrivée et celle de ses musiciens contrainte depuis les quais et le long des spectateurs – la scène ne pouvant évidemment accueillir de coulisses – ajoutaient une couleur merveilleuse à cet équilibre entre démesure et complicité, dans un son d’une qualité époustouflante.

Woodkid, vendredi soir en concert, «ému pour un million de raisons». Chantal Dervey

«C’est une grande fierté que tout le monde nous ait suivis pour cette édition si spéciale, reconnaît le directeur Mathieu Jaton. Notre budget est passé à 8 millions de francs contre 28 habituels mais la part du sponsoring est montée de 30 à 50%! Cela prouve la confiance accordée au projet et à son retentissement.» Même si les espaces musicaux, de fait, ont des allures de zones VIP, il n’est pas interdit d’en savourer sans complexe la qualité. Et de considérer son verre totalement plein, avant de le vider à la santé du festival.

