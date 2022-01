Projet immobilier des Grand Prés – À Montreux, l’écoquartier peine à convaincre Soumis à une enquête complémentaire jusqu’au 14 février, les 11 immeubles prévus entre Clarens et Chailly ont suscité la critique lors de leur présentation. Xavier Crépon

Le futur écoquartier des Grands Prés comptera 232 appartements, dont plus de la moitié seront destinés à des loyers modérés et abordables. BRÖNNIMANN & GOTTREUX ARCHITECTES/DR

«Nous sommes dans une période où le bétonnage à tout va pose problème et vous arrivez avec des constructions indigestes et laides qui sont au maximum de la densité autorisée. Ce n’est pas acceptable.» À l’occasion de la séance d’information présentant les nouvelles adaptations du projet immobilier des Grands Prés, ce lundi, plusieurs opposants ont dénoncé un complexe qu’ils estiment «disproportionné» et «superflu».